娛圈夫妻10年婚姻亮紅燈「520衝事業不曬恩愛」網友質疑只差官宣
撰文：聯合新聞網
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吳奇隆與劉詩詩結婚滿10年，不過這期間外界不斷傳出兩人婚變的消息，近來更傳出吳奇隆已註銷名下的相關公司，被疑是在為離婚分割財產做準備。
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吳奇隆的媽媽早前接受聯合報訪問時，更是無奈表示「唉，看了難過，他們明明好好的！」身邊知情人士也透露，「兩人好得很」。不過，近日微博熱搜冠軍竟然又是「吳奇隆與劉詩詩已經離婚」，有網友肯定表示：
「兩人確實分手了！520還是努力衝事業吧！」
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吳奇隆近年沒有新作，偶爾會拍到帶兒子外出，劉詩詩則產量極大，新劇《掌心》、《准水竹亭》不斷推出，努力穩住自己的演藝事業。有網友發現，他倆從2022年開始就很少互動，甚至幾乎沒有同框，可能因為工作聚少離多，感情已經漸行漸遠，只差一個官宣。
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