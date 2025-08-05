歌后情陷小21歲鮮肉惹三角戀疑雲　命理師批正緣未到：有望再婚

42歲金曲歌后魏如萱近日深陷三角戀爭議，與年下21歲的網紅男友Ian及另一名女子若盈之間的情感糾葛引發熱議。對此，台灣命理專家阿谷老師透過通靈解讀魏如萱的前世今生，指出這段戀情雖具意義，但難以步入婚姻，未來才會遇見真正的正緣，甚至有望再婚。



阿谷老師分析，魏如萱累世的主要課題是「自信心不足」。他透露，魏如萱的前世多與右眼小缺陷有關，雖不明顯卻影響深遠。前世的她曾因外貌被迫嫁給患有殘疾的賭徒丈夫，婚後辛苦持家、逆來順受，這樣的命運循環已延續六世。即便個性樂觀，她在感情上依然缺乏信心，常認命扛起責任，無法真正為自己爭取幸福。

「今生對她而言是個轉捩點。」



42歲金曲歌后魏如萱近日深陷三角戀爭議。（IG@waawei）

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阿谷老師表示，魏如萱有機會擺脫過去的模式，勇敢追求自我與愛情，是前所未有的進步。他指出，與Ian的關係正是一段「跨越課題」的歷程，雖然最終可能無法走到婚姻，但在經歷這段情感後，她將逐漸理解自己真正想要的，也才會迎來命中注定的對象。

然而，命理師也提醒，魏如萱的善良與承擔讓她容易被有意靠近的人利用，因此在追愛之餘，也應保有警覺心，避免重蹈覆轍：

「她要學會相信自己值得更好的愛情，也別再急於扛起所有責任，要懂得自我保護。」



回顧過去情史，魏如萱曾與演員隆宸翰因音樂劇結緣，2018年結婚並育有一子，2022年宣布離婚。隆宸翰曾坦言，因妻子光環壓力大，加上家務分工摩擦頻繁，導致感情逐漸降溫。儘管如此，兩人仍承諾以父母身分共同陪伴孩子成長。

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阿谷老師最後補充，魏如萱與菩薩或女性神明有緣，今生受其庇佑。若她能持續走出「認命」的情感劇本，未來仍有機會收穫屬於自己的幸福與穩定關係。

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