零日攻擊奪多個平台收視冠軍　網絡瘋傳翻版影片　製作方揚言提告

台劇《零日攻擊》第1集上周六（2日）首播後，網路引爆炸裂級的討論熱潮，收視成績勢如破竹，全面奪冠！公視在該時段成為國台語單元劇類冠軍。LINE TV開播即登上收視排行榜冠軍。Hami Video影劇館第1、全館第1、戲劇類第1。MyVideo首播隔日即空降本日戲劇排行榜冠軍。



《零日攻擊》於公視首播成績，35歲至64歲族群每分鐘收視最高更衝破1.06。最高點落在王明芳（Janet飾）及宋崇仁（陳文彬飾）兩人分享參選總統的目的，宋崇仁問新任總統王明芳：「你從政的目的是什麼？」王明芳回應：「想做一個真正的台灣總統。」公視+首周播出即破千人註冊，帶領公視+全站會員數前往170萬大關。

台劇《零日攻擊》第1集上周六（2日）首播後，網路引爆炸裂級的討論熱潮。（fb@零日攻擊）

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不過，首集播出後，同時也被發現冒出盜版影片，已觸犯著作權法，侵害著作權益。所有盜版、盜錄、擅自發行者，零日文創股份有限公司都將依法提出刑事告訴，並附帶民事求償，呼籲支持正版收看，尊重著作權。

該劇不但在台灣獲得熱切關注，國際間早從預告發布就已備受矚目。本周8月7日將在日本東京舉行盛大首映會，隨即於8月15日在日本Amazon Prime Video首播3集，之後日本即與台灣同步播出。美國華盛頓也將於9月舉辦首映，能見度仍將持續不斷開拓！

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