55歲男星被發現車內身亡 上月醉駕被捕 1994年出道獲封最強綠葉
撰文：聯合新聞網
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南韓知名演員宋英奎今天驚傳被發現死在車內，今天上午一名女性友人找到宋英奎的車輛並報警，警方到場後發現他已經沒有生命跡象，現場沒有外力介入痕跡。
55歲的宋英奎是韓劇中的熟面孔，1994年以兒童音樂劇出道，演出多部膾炙人口的劇集，像是《請回答1988》、《阿爾罕布拉宮的回憶》、《九尾狐傳》、《我的完美秘書》等，現在還有新作品陸續播出，同時還接下了音樂劇角色，演藝事業相當暢旺。
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雖然總是演配角，但他的演技深受各界認可，堪稱最強綠葉，還被任命為世明大學表演藝術系特約教授。但他上個月19日爆出酒駕，遭到警方逮捕，酒測值高到可以吊銷駕照，連累播出中的劇組，自己最終扛不住眾人指責的壓力。
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