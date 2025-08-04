38歲男星代表作被控侵權「不能再唱這首歌」兩個歌手意外受牽連

謝和弦捲入侵權糾紛，他將〈夠愛〉一曲改編為〈夠愛2.0〉並上傳YouTube，陳德修提告侵害著作權，官司歷時5年終於有結果，台灣最高法院認定陳德修勝訴，謝和弦與所屬經理公司「馬槽音樂」需連帶賠償共39萬元（台幣、下同）並刊登澄清啟事，全案定讞。對此謝和弦也在臉書發聲，表示「不再演唱這首歌」。



陳德修稱2006年獨立創作〈夠愛〉，由於戲劇《終極一家》需要插曲，經由可米公司取得授權下由謝和弦填詞，但謝和弦近年來將歌曲改為〈夠愛2.0〉上傳YouTube，並標示自己為作曲人，甚至在售票演唱會公開演唱。對此謝和弦主張陳德修僅是「編曲」而非作曲人，表明〈夠愛〉詞曲是自己在陳德修家中完成。

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不過經台灣智財法院審理後，認定〈夠愛〉作曲者為陳德修，謝和弦並非著作人或共同著作人，指謝和弦擅自重製、上傳並演出已構成侵權，最終最高法院判處謝和弦與馬槽音樂連帶賠償20萬元，馬槽音樂另賠5萬元以及謝和弦個人賠14萬元，並須刊登澄清啟事，全案定讞。

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對此，謝和弦的經理人老婆陳緗妮氣不過，在社群發文：

「從頭到尾根本沒授權『陳德修」』本人使用謝和弦的詞，阿他是佔為己有什麼意思的？真以為他是劉備喔」

「麻煩大家提醒陳德修本人，以陳德修的名義演出〈夠愛〉只能用哼的，沒有權利使用詞」。



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不過這次事件也意外扯到汪東城和曾沛慈，由於兩人也曾演唱過〈夠愛〉，陳緗妮指出曾沛慈在亞神時期，都會詢問謝和弦是否能演出，但離開亞神後，卻「自行演出未經謝和弦『詞』的授權」，而汪東城也從未取得謝和弦授權詞的使用，意指曾沛慈以及汪東城已經侵權。

謝和弦老婆陳緗妮在社群為他抱不平。（TVBS授權使用／資料照片）

稍早馬槽音樂也發佈聲明，表示尊重台灣法院相關判決，但重申謝和弦身為〈夠愛〉作詞者，也是作曲參與旋律的創作人，因當年的特殊狀況下，與〈夠愛〉產生遙遠距離，其他歌手陸續都在表演場合公開演唱，身為原唱者的他，如今也決定不再演唱這首歌，更呼籲所有創作人懂得捍衛自己的權利，才能真正保護自己的創作。

謝和弦透過公司發布聲明，表示不再演唱〈夠愛〉一曲。（FB@謝和弦）

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