30年前殺人案翻版成劇「她」被滾水活活燙死 主角一身屎尿遭遺棄
撰文：聯合新聞網
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天心、馬志翔主演大愛劇《我們六個》，劇中2人飾演夫妻，一幕在街市取景的戲，天心突抽搐倒地，馬志翔一個箭步，揹起妻子急忙送醫，夫妻看似鶼鰈情深，其實背後隱藏背叛、謊言，甚至還有莫名殺機，天心爆料，其實馬志翔拍完這場戲立刻就腿軟，外表人高馬大，竟然「無擋頭」（台語，撐不久）。
《我們六個》取材於30年前一宗「地獄小三殺人魔」真實社會案件，故事的開頭，由飾演六個孩子父親的馬志翔呆滯坐在輪椅上，一身屎尿遭遺棄在大兒子家門口，路人圍觀指指點點。他坦言，拍這場戲時值炎夏，身上「屎尿」是劇組利用朱古力醬加花生醬混合製成，一團的粘膩撒在他褲襠間，相當不舒服，但為了演出癱瘓模樣，眼看引來蒼蠅圍繞在兩腿間，他必須忍住不揮舞雙手的舉動，直呼：
「忍得很辛苦，就像人家說躺著賺很輕鬆，其實不容易，只希望趕快拍完，離開輪椅站起來。」
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天心在劇中從首富千金到逐漸失明，從街市倒地癲癇到遭小三以熱水活活燙死，故事驚悚駭人。提到在街市抽搐倒地一幕，馬志翔第一次揹起天心奔跑，一拍完就在一旁氣喘吁吁，天心笑：「這個人壯壯的，怎麼就腿軟了，這對嗎？」馬志翔則稱：「表演時，腎上腺素一上來，當下會完全爆發。」所以一旦投入情緒，一拍完一放鬆才會腿軟。
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馬志翔表示，角色最大難度，在於這個外遇的丈夫並非徹底的壞人，而是一個充滿矛盾、令人惋惜的父親，前期是愛妻愛子愛家的好丈夫、好爸爸，因為有了小三，變得狠心又脆弱，馬志翔用真誠的詮釋方式，演得自然又讓人心痛。
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