她的生存之道劇評｜竇靖童演萬里尋親評價兩極　題材小眾成敗筆

你一定沒見過這樣的都市劇女主：從小被拋棄，靠打拳維持生計，滿世界找一個賭鬼媽媽；即使打拳被揍得鼻青臉腫，也能把一碗泡麵吃得津津有味。這個被自己弟弟形容為「一言難盡的風格」的女主角，就是竇靖童在《她的生存之道》中飾演的劉鹽。從外形，到經歷，再到行為舉止，劉鹽都與中國社會規範下的女性形象相距甚遠。



《她的生存之道》就是圍繞著這樣一個女主的離奇經歷進行展開。劇集有著特殊人設和敘事節奏，也有文藝感十足的畫面、濾鏡和配樂。從各個層面來看，它與中國大部份都市劇都不一樣，說是小眾文藝片也不為過，像極了為主演量身打造的禮物。劇集的輿論兩極分化，有人認為它散漫、恬淡，頗有日劇氛圍；也有人認為其「找媽媽」的主線劇情略荒誕，幻視成年女版《小龍人》。

結局中，母女再次團聚、愛人天各一方，顛簸半生的劉鹽是否得到了治癒？又是否放下了心中遺憾？只能說仁者見仁，智者見智。

竇靖童在《她的生存之道》中飾演的劉鹽。（《她的生存之道》劇照）

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不靠譜人類集結

《她的生存之道》是一部充滿理想主義色彩的劇集，劇裡看不見班味，主角是一群義無反顧遵循自己內心、活人感滿滿的角色，無論對錯，只管向前走。為了等待幼年時將自己拋棄的母親江芳（顏丙燕 飾），女主角劉鹽在拳館工作多年，又因拒絕打假拳而放棄了這份職業；母親留下的一封信，讓她隻身遠赴國外，大海撈針式地尋母，卻被江芳的負債牽絆住了腳步。

按照一般的都市劇邏輯，一路走來靠自己拼搏的劉鹽，完全有資格談「原生家庭創傷」，在成年之後為自己伸張正義，但劉鹽卻堅信與母親那段不太長的回憶，是值得回味的。劇中，無論江芳做過什麼錯事，是多次不告而別，還是留下巨額債務，劉鹽總能找到理由接納她；每一次江芳不負責任的回歸，對於劉鹽來說都是莫大的「恩賜」。

這樣的堅強、樂觀背後是癒合不了的痛。實際上，劉鹽的存在對於江芳來說，是否是一種拖累，始終是劉鹽繞不開的心魔。但她卻從未將這樣的痛苦傳遞給江芳。尋找母親、照顧弟弟、做美食治癒身邊的人，都能讓劉鹽找到平凡生活中的幸福感。

「十二年等一個拋棄你的人，值嗎？接受一個沒有血緣的弟弟，值嗎？為了一個賭徒去送死，值嗎？我不知道值不值，只知道我想做什麼。」劉鹽的這段內心OS，完全就是她的人生寫照。似乎只要生活還能給一點甜頭，她就甘之若飴。

而為了朋友進過監獄、最終還是死在了為他人伸張正義的路上的律師陸天馳（王傳君 飾）；一次次賭到傾家蕩產、走投無路，還要再繼續的江芳；不斷跳入家暴火坑中的唐霜霜（宋妍霏 飾）；受到強勢母親打壓的餐廳繼承人何光遠（賀開朗 飾），又何嘗不是一次次踏入同一條河流？

《她的生存之道》並不如劇名一樣，只聚焦於女性，更與爽文無關。（微博@Leah童Dou）

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《她的生存之道》並不如劇名一樣，只聚焦於女性，更與爽文無關。它講了一群「打不死的小強」自我獻祭又自我安慰式的生存之道。他們會犯錯、會衝動，有血性，在成全自己的路上義無反顧，有的甚至游離於社會規則之外。作為觀眾，可以感歎他們「可憐之人必有可恨之處」，也依然會羡慕他們的不後悔的用力活著的精神。

「不完美母親」，又多了兩位

近幾年，都市劇有從兩性情感、倫理家庭轉向「她題材」的趨勢，而在眾多女性題材中，「現代母女關係」絕對是一個熱門的子命題。辣媽類角色因此成了中年女演員的新賽道。《搖滾狂花》中有熱愛自由的搖滾樂隊主唱彭萊（姚晨 飾）；《我的阿勒泰》中有在新疆開小賣部的治癒+引導型母親張鳳霞（馬伊琍 飾）；《180天重啟計畫》中的吳儷梅（吳越 飾）是沒經過女兒同意就二婚生子的勇敢獨立型母親。

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這其中，《搖滾狂花》和《她的生存之道》中的母親最不一般。前者的酗酒、煙熏妝形象屬於陸劇中的獨一份；後者的賭博成性、多次不告而別的行為，則更加出格。可以說，江芳帶給劉鹽唯一的正面影響，就是給了劉鹽製作美食的天賦。

總體而言，這幾部劇都強調女性主體性大於傳統母職，對於國產劇來說是顛覆的。相比之下，《我的阿勒泰》的張鳳霞依然是好母親的代表，其底色溫暖、包容，對待「不成材」的女兒隨時張開溫暖的懷抱，關鍵時刻能夠給她托底。因此張鳳霞也最受觀眾的歡迎。

《她的生存之道》中的江芳則常常被彈幕吐糟「渣媽」、「爛賭鬼」，是絕對的反面典型。而劇中還有一位充滿爭議性的母親，就是由恬妞飾演的高地餐廳創始人、何光遠的母親，她與江芳正好是兩個極端。何母定下的規矩，是只給懂得欣賞的人製作食物。因此，高地餐廳嚴格遵守專家們評定的三鑽標準，何母則創下了連續四年摘鑽的記錄。

何光遠被訓練成為一個合格的餐廳繼承人，但其廚藝卻並未受到母親的認可。何母對何光遠的言語打壓是家常便飯，她認為他沒有天分，做不了主廚，甚至說出「寧願把高地關掉，也不希望何光遠把它毀了」這樣傷人自尊的話。

一方面，何光遠因此深受傷害，常常陷入焦慮與自責，他記得高地丟鑽的天數，以此來督促員工。另一方面，他也潛移默化地受到完美主義的母親的影響，對於廚師的手藝要求苛刻。

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他還對劉鹽說出與何母同樣的話，「世界上有兩種食物，一種是給餓的人吃，另一種是給不餓的人吃。而高地就是後者。」這與劉鹽秉持的「頂尖廚師做出的食物應該有治癒的力量」背道而馳。

何光遠與劉鹽同樣受到母親的影響，也同樣有一個「消失的父親」。他們衝破上一輩桎梏的過程尤為艱難。劇集在刻畫兩代人之間的張力上，用了大量筆墨。這對於《她的生存之道》來說，既是優點，也是劣勢。畢竟，無論是賭棍母親、霸總母親，還是「謎一樣的父親」，離大多數人柴米油鹽的生活都比較遙遠。

《她的生存之道》結語

毋庸置疑的是，《她的生存之道》並非套用常規範本的都市劇，從人物到畫面，無處不體現著先鋒和個性。但極致化的人設、小眾化的情節和角色心理，並不能覆蓋大多數人，無法喚起廣泛共鳴，這也導致了劇集熱度缺失。

草根人設、奇葩父母、瑪麗蘇愛情、精緻美食和「京味」的元素混搭，則讓劇集充斥著矛盾感，前中後期劇情的連貫性不足，使得評分不算理想。戲裡的劉鹽與戲外的竇靖童一樣，都因為特殊的背景和經歷，擁有難以被定義、更難以被大多數人代入的獨特性。不知道非竇靖童粉絲，能否看得進去這部《她的生存之道》？

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