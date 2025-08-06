和我老公結婚吧｜小芝風花佐藤健演繹重生劇天花板　好評逆襲原版

去年，韓劇《和我老公結婚吧》刷屏各大社交媒體，憑藉出軌、重生、復仇等爽文元素收割大把流量。可惜話題度雖高，但評價著實一般，人設與劇情都受到了不少詬病。



最近，翻拍自同個IP的日版上線，卻實現了口碑大翻身。豆瓣評分一度飆升至8.0分，登上全球口碑劇集榜Top 2。 《黑暗榮耀》導演安吉鎬與《凪的新生活》編劇大島里美強強聯合，囊括小芝風花、佐藤健、白石聖等高顏值演員，將狗血不倫與日式純愛集於一身。

被認為是今年到目前為止最上頭、最出圈的一部日劇——《和我老公結婚吧：日本版》 38歲的女主美紗（小芝風花 飾），罹患癌症，已時日無多。當她躺在病床上，回顧自己的人生——與閨蜜青梅竹馬的友誼、和丈夫幸福美滿的婚姻都讓她感到欣慰。

翻拍自同個IP的日版上線，實現了口碑大翻身。（《和我老公結婚吧：日本版》 劇照）

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這輩子短是短了點，但也不算太差。這天，美紗得到醫生批準，可以離開醫院自由活動一天。賢慧的她打算再給丈夫做一次他最愛的咖喱飯。推開家門，卻聽見了丈夫與一個女人的說話聲，玄關處，赫然擺著一雙不屬於自己的紅色高跟鞋。

側耳細聽，兩人正盼著她早點死，打算獨吞她本計畫留給失智外婆的保險金。 美紗走進臥室，赫然見到閨蜜麗奈（白石聖 飾）與丈夫友也（橫山裕 飾）赤裸裸地摟抱在床上。她憤怒地與二人對質，卻在爭執中被這對姦夫淫婦推下了高樓。

豆瓣評分一度飆升至8.0分。（截圖）

臨終之際，美紗也無法再欺騙自己了。原來劇集開頭那些美好的回憶，都是假的——友也嗜賭成性，欠了一屁股債，將她的積蓄揮霍一空，還經常實施冷暴力； 麗奈與她看似姐妹情深，卻總是暗中算計打壓，甚至蓄意搶走了她的工作。

實在是無比憋屈的人生。帶著滿心的不甘，美紗緩緩咽了氣。再次睜開眼，竟然發現自己正坐在十年前的工位上。 是的，她重生了，重生到了還沒有嫁給渣男、也沒有患癌的2015年。 這一次，她決心不再做窩囊廢，誓要拿回屬於自己的一切……

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手握十年資訊差，加上作為「過來人」的成熟心智，美紗確實把第二次人生過出了一番新氣象。面對自戀（前）男友與刻薄婆婆的pua，從前的她百般討好，如今化身拽姐直接反擊；遭遇無良領導的刁難，因為有了上輩子「方案改了十來遍，最後竟然用回第一版」的經驗，她直接帶領同事大膽擺爛、圓滿交差；最爽的當屬那場高中同學會——

上一世，麗奈以吃個便飯為幌子，騙美紗穿著一身舊衣服來到了同學會現場，讓本就遭遇過校園霸淩的她再度當眾出醜，備受羞辱。這一次，美紗則早有準備。不僅全副武裝驚豔出席，還迅速捋清了當年自己被孤立的真相，聯合老同學一起拆穿了敵蜜的謊言……

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照這樣發展下去，復仇與逆襲豈不都手拿把掐？但很快，她就發現事情沒這麼簡單。上輩子在酒吧不小心撞翻了服務員端來的啤酒，這一次還是沒能躲開；把講標失敗的果汁產品策劃，臨時修改成日後風靡的珍珠奶茶，依然被客戶一口回絕；最可怕的是，如果直接拒絕友也的求婚、強行同他分手，就會莫名其妙地快進到上輩子的最後一幕，再次墜樓而死。

那些曾經發生過的壞事不管怎樣規避，都一定會再次發生。除非，她能將厄運轉移到其他人身上—— 預判了門禁卡失效和電梯故障，卻間接造成了其他同事的遲到；閃避了友也突如其來的強吻，卻意外讓他和另一位渣男接吻……美紗驚奇地發現：成婚、被綠、患癌、墜樓，這一個個坎兒，只有找到替代自己的人，才不會重蹈覆轍。

於是劇名中的主線任務出現——她決定撮合友也和麗奈這對狗男女，讓惡毒的閨蜜接手她發爛發臭的人生。不過，雖然已知的壞事不能改變，未知的浪漫卻還在發生。 一次工作中，美紗結識了帥氣多金的「霸總」鈴木亙（佐藤健 飾）。上一世，對方是她的同學A，面試官B，上司C，一直默默暗戀著她，卻從未有機會與她產生交集。

在美紗開始改寫人生劇本的那一天，劇本中的NPC第一次擁有了姓名，也終於找到了追愛的突破口。於是，他開始像守護神一般頻頻出現在女主身邊。茶水間保護她不被開水燙傷，甜品店偶遇和她一起分享美食，大雨中及時趕來為她撐傘……

雖然用的是天堂折疊傘，也遮不住溢出螢幕的X張力。女主工作遇到困難，他第一個出面兜底，用最可靠的語氣說出最讓人臉紅心跳的臺詞：

「請你利用我。」



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日劇最擅長的搞純愛，到了重生復仇賽道依然有效。隨著劇情的發展，劇集也一點點回溯著上一世中，二人曾經短暫而難忘的相互溫暖——大學時期，性格內向的美紗獨自在東京生活，校園池塘裡的一隻小烏龜是她唯一的朋友。突聞父親死訊、回家奔喪後重返校園，卻發現池塘已經乾涸，小龜也不知所蹤。

她的情緒終於決堤，心防幾乎被衝垮，卻在這時發現鈴木匿名留下的紙條，告訴她烏龜已經被自己收養了。美紗瞬間破涕為笑。平安夜當天，公司在一樓大堂舉辦試吃會。一如既往地，光鮮亮麗的主持人由麗奈擔任，而一手策劃活動的美紗則穿著笨重的玩偶服為大家分發食物。

傍晚時分，街道上洋溢著濃濃的節日氣氛，鈴木卻以加班為由，回避了家族的聚餐。雖然在外人看來，他是公司老闆的好大兒、養尊處優的公子哥，但實際上，隨母親改嫁而來的他，從未被家族真正接納過。母親早逝後，又被迫放棄科研理想、以報答繼父的養育之恩，一直過得十分壓抑。

放下電話，刺骨的寒風穿透了大衣，心裡的失落也被放大，而美紗恰在此時走近，為他遞來了熱飲和點心。一個是不被長輩接納的養子，一個是裹在兔子玩偶服裡的配角，從不曾面對面相識過的兩個人，卻曾最真切地治癒過彼此的心，並肩淋過那年的初雪。

與如今常見的工業糖精比起來，顯得克制卻又直擊人心。劇集聚焦的，不止男女主的偶像劇之愛，也有女主對親人、對生活的愛。重生後最重要的小事，是來到餐館狂炫生病期間吃不到的拉麵和煎餃；

去到十年前還尚未倒閉的、喜愛的小店喝茶，重溫與父親的美好回憶。然後在回憶中發現，「重新開始」是已逝多年的父親給自己最後的祝福。父親駕駛的計程車，就是帶美紗回到過去的媒介。

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細膩，是劇迷給它最多的標籤。與原版相比，不再只是短平快的狗血爽劇和霸總文學，加入了日劇擅長的溫情和日常，少了原版的浮誇，多了輕盈的呼吸感。

除了被譽為「七月最美異性戀」的男女主，劇集對惡女麗奈的塑造也相當豐滿立體。清純又陰濕、可憐又可恨，從不埋怨自己、一味指責他人的美麗壞女人形象，與導演前作《黑暗榮耀》中的妍珍一樣令人印象深刻，稱得上是「迷人的反派角色」。

兒時父親出軌、母親當著她的面跳樓自殺，麗奈只能寄人籬下，住在四面透風的叔父家。她選擇接近美紗，是覺得幼年喪母的美紗和自己過得一樣淒慘，於是在窺見對方與父親的幸福後，萌生出扭曲的恨意。

她用盡手段踐踏美紗的人生，以旁觀美紗的痛苦為樂，再扮演上位者施捨以「友情」，實則心裡始終清楚，自己才是這段關係裡依賴最深的一個。比起單純的雌競，這段「恨為愛之極」的孽緣，顯然更加值得細品，也更加令人唏噓。

核心方面，則由單純的復仇進一步昇華成了對自我的重塑與對遺憾的回應。重活一世的美紗很快意識到，自己的不幸固然有渣男惡女的手筆，但也是自己的懦弱與討好養育了身邊的那些「垃圾」。

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於是她開始誠實面對自己的感受、學會拒絕他人無理的要求，為人生打開了新的局面。而鈴木，直到親眼目睹了心儀之人的慘死，才懊悔自己曾無數次錯過了向對方邁出一步的機會。如今有了重來的機會，他便從始至終堅定地親手守護美紗的幸福。

「如果能再來一次」，成為劇中角色們的題眼。現實生活中，我們雖然無法坐上那台擺渡靈魂的計程車，卻依然可以鼓勵自己，去勇敢把握每一個尚未留下遺憾的當下，像重新活過一次那樣。

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