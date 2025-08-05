善男信女劇評｜王凱沐馬樂婕組CP拍港風陸劇　霸榜騰訊憑什麼？

今年競爭激烈的暑期檔陸劇，騰訊視頻在豎屏短劇領域的發力有目共睹。7月25日上架的港風愛情豎屏短劇《善男信女》由王凱沐、馬樂婕這對短劇圈大熱CP四搭演出。



港圈大佬和高智醫生甜虐交織的情感交戰、撲朔迷離且具有港風質感的懸疑劇情，以及多重反轉、局中有局的支線設計，更強化了劇集的刺激程度，讓一眾劇迷追到停不下來。

隨着劇集開播，「善男信女王凱沐馬樂婕四搭」、「王凱沐新劇一個巴掌一個吻」等熱議話題，讓《善男信女》第一時間衝上騰訊視頻總榜熱搜榜TOP2 ，電視劇熱搜榜TOP2，包攬短劇熱搜榜、豎屏熱搜榜、豎屏熱播榜、豎屏飆升榜多榜TOP1。

港風愛情豎屏短劇《善男信女》由王凱沐、馬樂婕這對短劇圈大熱CP四搭演出。（《善男信女》劇照）

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騰訊視頻還通過藝人直播+採訪，打造了平台專屬短劇熱門CP，與用戶實現強情感共鳴。《善男信女》CP霸榜，帶動騰訊視頻上這對CP主演的《愛不自知》、《為你千千萬萬次》分別登上騰訊視頻豎屏熱搜榜TOP3、TOP4。其中，《為你千千萬萬次》更是熱度一路高漲，單集點贊破萬，形成「以點帶面」的良性生態效應。

騰訊視頻《善男信女》在宣傳上拓展新玩法，全程陪伴式營銷，讓劇「未播先紅」。監視器視角花絮的定時露出，與用戶多平台互動頻繁，增加粉絲黏性，穩步提高聲量。預約首日登上騰訊視頻豎屏熱搜榜TOP1 ，短劇熱搜榜TOP5。這不僅是一部劇的成功，更是騰訊視頻系統性打造「精品豎屏短劇」生態，實現暑期檔差異化創新的突圍之作。

騰訊視頻《善男信女》在宣傳上拓展新玩法，全程陪伴式營銷，讓劇「未播先紅」。（騰訊視頻熱搜榜單）

據悉，該劇由《為你千千萬萬次》的騰訊視頻原班團隊打造，內容上為該對CP搭檔量身打造定製化劇情，營銷和運營上通過全周期陪伴式營銷策略，包括建立粉絲共創機制、實現平台內外聯動等方式，持續強化觀眾情感共鳴與參與感，最終實現從「CP話題熱度」到「劇集追看深度」的有效轉化。

可以說，騰訊視頻通過制宣發一體的定製化鏈路新玩法，助力豎屏短劇實現了高效傳播。

港風美學+甜慾爽感：豎屏短劇的內容升級

相較於傳統長劇循序漸進的情感鋪陳，豎屏短劇節奏往往更快，通過精巧的情節編排，在有限的時長內營造出跌宕起伏的戲劇效果。讓觀眾在快節奏的觀劇體驗中，感受到故事的深度與情感的濃度。

《善男信女》正是這樣的敘事節奏與極致的雙強人設。劇中，女主沐晚（馬樂婕 飾）表面是救死扶傷的高知醫生，實則以黑醫身份潛伏九龍寨十年，只為接近幫派大佬馬聿霆（王凱沐 飾），替父報仇。「歡迎入局」的內心OS，表明了這是一場請君入甕的局中局。

有「活閻王」之稱的男主馬聿霆的生存環境危機四伏，他做事幹脆果斷，從不受人威脅，一句「想殺我的人很多，但救我的人少」，能看出馬聿霆父子、兄弟之間的爭鬥之兇險異常。兩人都有類似的創傷經歷和堅韌不屈的性格，這讓馬聿霆在沐晚的眼中看到了曾經的自己，因此一次次為她破例。

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如果說女主這邊是有備而來，男主則是將計就計。馬聿霆一邊深陷家族爭鬥，一邊與沐晚互相利用，兩人彼此試探、推拉，又相互救贖、生死相托，上演了一場雙向互釣、心動博弈的高智情感對決。成年人的世界，比的是耐心，定力，更比是誰先動情，主動破局。

從診所初見的「親熱止痛」到「毒水試心」、「以身擋槍」，《善男信女》的名場面密集，男女主的每一次互動都充滿戲劇張力。觀眾對霸道大佬轉變成純愛戰士的過程感興趣，為表面温柔、實則殺伐果斷的女主的復仇計劃而心潮澎湃，又為兩人相愛相殺、卻難以割捨的情感羈絆而動容。

《善男信女》用幫派暗戰+雙A互釣+港產片氛圍感鎖定觀眾的目光，集集高能，反轉不斷。劇中男女主角多場張力十足的對峙戲碼、情感拉扯和甜蜜互撩的高光場面，不僅推動劇情走向高潮，更牽動觀眾情緒，還有冰塊吻、紅酒吻、餵藥吻等名場面切片在社交平台火熱傳播，讓用戶慾罷不能地沉浸在這場情感博弈中。

王凱沐和馬樂婕這對高顏值CP外形登對，對於角色的演繹也令人信服。劇集以黑、紅、金色為主基調，營造出壓迫感與神秘感並存的暗慾質感，也為角色增添了港式風情。同時，平台製片人還為劇集定製同名主題曲，歌詞中「以你之姓冠我之名」的巧思，強化了雙強CP的宿命感。

在美女醫生以身入局的主線故事之外，《善男信女》塑造了幫派群像的愛恨糾葛，作為豐富故事血肉的支線，配角們的出現也頗具看點。例如女二對男主痴心一片，卻最終因世仇和嫉妒而自傷；女主與男二之間由最開始的合作共謀，到分崩離析，也經歷了一段內心的糾結；以及兄弟之間複雜的恩怨與情感，都是推進劇情的重要組成部分。

男女主正是在這樣權力與情仇的纏鬥中，生死與救贖的抉擇中，一次次勇敢地走向了對方。

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制宣發一體打造四搭CP宇宙

《善男信女》的主演王凱沐、馬樂婕此前就合作過騰訊視頻出品的豎屏短劇《為你千千萬萬次》，建立了深厚的默契。此次，平台積極響應用戶熱情，促成了二人四搭合作。為此，《善男信女》還呼應了《為你千千萬萬次》中的經典名場面，在主演的宣傳中就有提到「互相為對方推輪椅」以及「番茄吻」、「葡萄吻」等高能聯動。

雙劇聯動的情感共鳴、男女對調的隱藏彩蛋，更加強了這對CP的戲劇性和宿命感，讓粉絲在戲裏戲外都有了情感的延續。平台為《善男信女》量身營造了港風的質感及劇集定位，搭配極具港風情懷的場景、濾鏡，為劇集增加了與觀眾形成強情感連接的視聽符號。

馬聿霆的西裝、絲帶襯衫的大佬裝扮，沐晚一襲紅裙配大波浪，都成為劇集的招牌形象，被粉絲稱為：

「短劇圈最強大哥大嫂」

「雙強男女主的眼神交鋒是無聲的宣戰與邀約」。



製作團隊更在場景細節上精益求精——無論是寒麟會的肅殺氛圍還是別墅戲的曖昧光影，都經過精心設計；而男女主間的暗戰交鋒、動作戲碼及情感戲份，更通過獨具匠心的配樂與剪輯手法，成功塑造出極具辨識度的港風美學風格，打造出了具有平台特色的精品豎屏短劇。網友又圍繞劇中經典橋段進行二次創作，再次夯實劇集港風暗慾的獨特屬性。

運營團隊通過沉浸式、多頁卡鎖推搭配閃屏、片單聚合等推薦方式，對《善男信女》進行全維度、多場景推薦，在精準觸達興趣用戶的同時，最大程度吸引潛在用戶點擊觀劇；同時採用「直播+追劇」互動模式，通過主演陪看和釋放端內互動福利等，實現內容與用戶的高頻互動。

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宣發團隊則構建了從預熱期到播出期的全鏈路營銷方案：前期精準喚醒粉絲記憶點，中期通過創新內容形式、分階段解鎖福利等深化互動，後期多渠道維持熱度延展，通過差異化內容策略與情感化運營手法，成功培育了用戶粘性，為《善男信女》做了很多個豎屏短劇的「第一次」，打造有温度的營銷體驗。

劇迷們由CP粉身份而來，隨之迅速融入成為「劇集共創者」，離不開劇方的滲透式、互動式引導。其中的秘訣無非是貼近粉絲、滿足粉絲，製造粉絲真正喜歡的好內容。

騰訊視頻短劇節熱力開啟，多部優質項目待播

在成功推出《善男信女》等優質短劇後，騰訊視頻持續完善短劇內容生態。目前，涵蓋多題材類型的優質項目已進入創作孵化階段。如：主打女性視角、逆襲爽感的《若熙傳》，是王麗坤首次主演短劇。女主從罪奴求生到晉升妃子逆風翻盤，再到身為執刀人的「自我審判」，每一次反殺都伴隨身份躍遷，層層反轉，爽點密集，又不乏細膩情感的刻畫。

如：《不堪折》由短劇圈高人氣演員姚冠宇、黎晟萱主演，上演強取豪奪的霸道總裁與清冷美強慘工程師的愛恨糾纏，既有男女主的甜虐十足的感情線，也有復仇虐渣的爽感。如：《去父留子后皇上要父憑子貴》包含了萌寶親情、逆襲爽文、古言宮鬥等元素，有圍繞「萌寶」的情感線演繹，也有單親媽媽為護子的極致母愛拉扯；

如：聚焦反賭內核和「繁花式視覺美學」的《雀後》，講述天才少女林雀經歷挫折後成為頂級雀後，以高超千術揭露賭場黑幕的故事。再如：《歲歲有今朝》講述校園欺凌受害者重生為仇人之女的故事。後續劇情中主角「成人魂孩童身」的設定極具反差感，也十分貼合社會議題。

接下來，騰訊視頻豎屏短劇在暑期檔也有從主題打造、資源整合、精品輸出、福利狂歡等各個維度展開的新動作。

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2025年首屆騰訊視頻短劇節是平台重點短劇活動，本屆短劇節以「內容為核，星光共燃」 為主題，錨定2025暑期黃金檔，旨在整合行業多元資源，打造兼具藝術價值與商業潛力的精品短劇活動舞台。

暑期檔聚合百部騰訊視頻精品短劇，覆蓋甜寵、古裝、現實等多元題材，打造短劇品質新標杆。「暑期追劇福利站」主打全民福利狂歡，打造「簽到、觀劇、互動、兑獎」的互動閉環，讓觀眾追劇也能「過足癮」。

同時，騰訊視頻短劇節還將邀請20+頭部藝人化身「短劇節福利官」，構建「內容+互動」的雙場景深度營業。從「看明星」到「和明星玩」，騰訊視頻短劇節力求打造強話題、強陣容與強互動的短劇營銷新範式。

隨着「首屆短劇節「的籌備啟動及多元精品內容的持續儲備，騰訊視頻正以其平台優勢全面重塑豎屏短劇生態：通過提升內容品質建立行業標準，豐富表現形式拓展創作邊界，完善商業模式深挖內容價值，從而推動整個短劇市場從初期的流量競爭轉向更可持續的價值深耕，為產業健康發展注入強勁動能。

這一系列佈局彰顯了頭部平台引領行業升級的責任擔當，也預示着豎屏短劇即將迎來高質量發展的新階段。

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