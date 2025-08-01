凡人修仙傳劇評｜楊洋還原韓立獲粉絲認可　節奏太快成最大敗筆

本期最新陸劇測評的對象，是開播數日的《凡人修仙傳》。我們將從資料分析、觀眾回饋、評家解讀三重角度，分析這部男頻大IP改編劇是什麼成品。《凡人修仙傳》是由王裕仁、賈東岩擔任總編劇，楊陽執導，楊洋、金晨、汪鐸、趙小棠、趙晴、柳岩、李乃文、金士傑、吳樾、曹駿等主演的30集古裝仙俠劇。



該劇改編自忘語發表於起點中文網的同名小說。講述了一個資質平庸的山村窮小子韓立（楊洋 飾），在機緣巧合下進入修仙門派，依靠自己的謀略與謹慎，不斷努力突破、熱血修仙的故事。

《凡人修仙傳》資料分析

作為男頻大IP，《凡人修仙傳》未播先紅。開播前優酷站內預約量破528萬，開播首日熱度破8326，創優酷2024年以來開播首日熱度最高紀錄，第三天熱度值破萬。劇集登頂優酷熱搜榜、優酷熱度榜、優酷電視劇榜等多個站內榜單TOP1，同時在貓眼全網熱度榜、豆瓣即時熱門電視榜、雲合全輿情熱度榜等多個榜單實現霸榜。

作為男頻大IP，《凡人修仙傳》未播先紅。（《凡人修仙傳》劇照）

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根據雲合數據，自播出以來最高市佔率為11.6%，熱播榜排名第3。抖音主話題#電視劇凡人修仙傳 的總播放量突破8.1億次。根據貓眼專業版統計，《凡人修仙傳》累計上榜熱搜話題1001個。其中微博熱搜榜88個、娛樂話題榜134個、上升榜320個、出圈榜262個。

作為一個有著龐大粉絲基礎的IP，《凡人修仙傳》開局的熱度在意料之中。至於後續熱度如何，還要看劇情走向及改編品質。

《凡人修仙傳》觀眾回饋

《凡人修仙傳》的原著從連載至今已經有十多年的歷史，受到不同年齡層的觀眾喜愛，有著龐大的讀者群。同時，動漫改編也吸引了一批動漫粉入坑，所以劇版改編註定要承受多個維度的評判。

目前來看，《凡人修仙傳》的好評主要集中在三個方面：其一，妝造用心，服化道精美，特別是實景拍攝的部分為劇集增色不少。楊洋古裝造型有韻味，對於韓立的形象算是一比一還原，從初期的「二愣子」到後來踏上修仙之路的仙氣飄飄，都能令觀眾信服。劇組輾轉多地實景拍攝，打造出「壁紙級」美學，讓觀眾對修仙世界的觀感更為真實。

其二，保留了原著的男頻味道，沒有往言情等其他方向做調整，滿足核心受眾需求。較之於那些迎合女性觀眾而進行大幅度調整的男頻IP，《凡人修仙傳》的原著基調得以保留，沒有在嗑CP等方面進行渲染，得到了大批男性觀眾的認可。

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其三，對於「凡人流」的呈現較為落地。韓立作為一個山村窮小子，一步步踏上修仙之旅，劇中對他的草根智慧和獨有的「苟道」哲學進行了細緻刻畫。觀眾可以較好領略到韓立是如何實現從底層到「人上人」的轉變，增強代入感。

這部劇的爭議同樣不少，主要集中在兩方面。一是對路人觀眾來說，劇情缺乏吸引力，節奏比較快，但過於流水帳，缺乏重點。作為古早仙俠文IP，如今來看那些拜師學藝考核修仙的劇情已經顯得套路且陳舊，跟當下的審美趣味存在脫節。

二是原著粉對大幅刪減改編表示不滿。為了讓觀眾更快進入節奏，劇集開篇較之原著有不小的改動，不少內容以旁白的形式展現。像韓立和厲飛雨（張曉晨 飾）之間的兄弟情本可以有更多鋪墊，結果在劇中被一筆帶過。而韓立殺死墨大夫（金士傑 飾）堪稱原著前期名場面，可劇集呈現不夠震撼。

這類處理導致觀眾在理解人物關係時有一定困難。有些情節過於兒戲，而另一些情節又比較抓人，這種精彩程度的起伏影響了觀劇體驗。

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《凡人修仙傳》小作文

「好貴，好聽，好楊洋」／作者：鐵皮小鼓



看完《凡人修仙傳》前8集，第一感受是好貴。開篇，韓立撼天動地的靈獸追捕戰，動作特效一看就貴。到了正劇，打一個副本換一個地方，這些大轉場都是經費在燃燒。

還有，每一個重要副本的場景，基本都要以實景打底。神手穀是山中深潭上建的隱居地，到了黃楓穀變成北疆的雪山林海了。能實拍就不綠幕、虛拍，這是導演楊陽為這部修仙劇注入的落地感。當然，落地也不便宜。

好聽，是被石岩唱的插曲《蜉蝣志》抓住了耳朵。在韓立的修仙晉級還在神手穀的低速階段時，《凡人修仙傳》的「燃」感要靠BGM來撐。《蜉蝣志》就是全劇碼前最燃的一支BGM。

當韓立和記憶中的師父告別，師父說出「憑什麼只許仙家遨遊天地，我等凡人就只能做井底之蛙」時，配上「星光已遁入銀河，蜉蝣卻力竭在漩渦」的歌詞，那種不甘、不忿、不服，看得人心裡熱熱的。

好楊洋，是感慨他終於找到了韓立這麼一個跟他高度適配的角色。初期「二愣子」身上的憨氣，他演得出。修仙之後的飄逸感，他的顏值能加持。

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對小人的那種「表面好好好，心中罵唧唧「的戲謔，用內心OS配上他一貫高冷的表演，更是意外地合適。劇集暑期檔目前還缺一部劇能點燃全民追劇熱情的劇集，希望《凡人修仙傳》能燒起這把火。

「人物落地，節奏略趕」／作者：午言絕



我不是《凡人修仙傳》的原著粉，但年少時看過這本小說。其中故事大多已經模糊，但閱讀體驗確與其他仙俠文不同。主幹道上的仙俠文，有五花八門的神通，眼花繚亂的法寶，吸風飲露的仙人，華貴威猛的異獸，為讀者塑造出一個瑰麗絢爛但毫不真實的仙俠世界。

而《凡人修仙傳》則以現實世界中普遍存在的社會關係構建世界觀，強調故事的邏輯性，並在細節上不吝筆墨，一招一式皆有來源，煉藥修煉的所需所耗敘述詳盡，因而給人一種真實的閱讀體驗，被讀者戲稱為「修仙說明書」。

改編為劇集後，它也註定是仙俠劇中的一朵奇葩。沒有大開大合的極致情感，更沒有三生三世的虐戀，有的只是一個來自鄉村的少年，在一個與現實邏輯高度重合的修仙世界中，與無數修仙者圍繞有限的資源，開展的殘酷競爭。

這種味道，在墨大夫對韓立的算計中就抖落出來了，也奠定了全劇的故事基調。韓立初入江湖，仍留存著善良的本性，但為自保殺伐果斷，他對張鐵有毫無保留的信任，對厲飛雨有濃濃的感激，對世間情愛敬而遠之，一心向道，只求長生。

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墨大夫是一個非常重要的角色，雖武功低微，甚至算不上修仙者，但他的心智和行事邏輯，卻是很多高階修仙者的縮影。他最後告誡韓立「打不過就跑」，成為了韓立一生踐行的準則，並由此得名「韓跑跑」。

這種一點都不主角的畫風，也是《凡人修仙傳》的特別之處。所以，劇版《凡人修仙傳》的開篇很重要，既要把這個求仙故事講得取信於人，又要讓觀眾與人物的情感同頻共振。

目前來看，劇版前幾集的製作不可謂不用心，戰鬥特效乾脆淩厲，實地取景令人欣喜，但敘事節奏稍有失衡，從韓立、張鐵到墨大夫，再到最新的墨家夫人和小姐，所有人的臺詞、對白，都在你追我趕，仿佛集體沖著一個已知的結果極速衝鋒。

高情商的說法，這叫節奏快；低情商的說法，這很大程度上損傷了故事的真實感，也很難讓人代入和共情。所以在關於張鐵（胡宇軒 飾）和墨大夫死去之後的煽情段落，我沒覺得感動，只覺過猶不及。

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