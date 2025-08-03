《十八歲太奶奶2》刷新短劇歷史　嚴選演員+劇本成就破億神話

微短劇再次創造歷史。繼《念念有詞》成為首部紅果熱度值破億的短劇後，整個短劇行業就在期待新的驚喜。但沒想到的是，它竟來得如此之快。



7月25日，由中國精品短劇第一廠牌聽花島出品製作的短劇《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀2》（以下簡稱《太奶奶2》）上架，僅用一天時間就實現了雙平臺破億：紅果平臺熱度值突破1億大關，抖音小團圓劇場播放量破億。

截至發稿前，該劇在紅果平臺已連續三天熱度值超1億，熱播榜、新劇榜、熱搜榜三榜第一，追劇人數達263.5萬，抖音劇場號播放量已達2.61億。「爆」已經不足以形容《太奶奶2》的火熱。

《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀2》上架，僅用一天時間就實現了雙平臺破億。（《太奶奶2》劇照）

這是紅果歷史上首部上架首日熱度值破億的短劇，並創下了抖音平臺播放量最快破億的紀錄。《太奶奶2》的熱度之高，甚至帶動前作熱度飆升，將第一部也推上了紅果短劇熱播榜前五、熱搜榜第二。劇中「影帝爆改模子哥」的片段更是在各個社交平臺上刷屏傳播。

從資料和其引發的連鎖反應來說，在迄今為止的爆款劇陣列中，《太奶奶2》獨樹一幟。在短劇市場競爭日趨白熱化的當下，這部劇的爆火為行業帶來了哪些新的「爆款啟示錄」？這部續作又是如何在保持前作精髓的同時實現創新突破的？這些都值得細細拆解一番。

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一場關於責任與傳承的硬核浪漫

在微短劇領域，「穿越」早已淪為被過度消費的敘事套路，多數作品僅將其作為製造爽感的工具性設定。但《太奶奶》系列卻跳出了創作窠臼。在觀看年代劇或是戰爭劇的時候，你是否想過，如果故事中的主角能夠穿越到現代，親眼見證中國的繁榮富強，該是怎樣動人的場景？

《太奶奶》在輕鬆幽默的娛樂外殼下，包裹著的正是這樣一個故事。1955年意外離世的數學家容遇（李柯以 飾），穿越到了七十年後同名同姓的高中女生身上。昔日的小兒子如今已成為了七十多歲的紀氏集團董事長，還多了幾個性格各異的重孫。

如此一來，女主角便有了兩條相輔相成的故事線：其一，重整紀氏家族，幫助後代解決現實困境；其二，彌補前世的遺憾，憑藉自己的數學才能為中國的航太事業貢獻力量。容遇的穿越不為強爽感的「逆天改命」，而是為了完成自我實現與家族使命的雙重蛻變。

家族這條線，容遇的出現有效彌合了紀家人的親情裂痕。在她到來之前，紀氏家族矛盾重重：大重孫紀止淵（趙廷義 飾）受外人挑撥父女離心；老四紀景川（吳添豪 飾）幼時被保姆調包，成長環境惡劣；老五紀舟野（王培延 飾）則不學無術，險些誤入歧途。看似光鮮的豪門背後，實則是一個搖搖欲墜的空殼。

幫助老四完成讀書夢想、帶領老五重回正道……容遇的一系列作為，既是撥亂反正，也是在重構「家」的意義與內涵。這種對家庭價值的重塑，為劇集增添了溫暖的情感底色，也是劇集能夠打動觀眾的核心所在。

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就像劇中紀言庭（王道鐵 飾）願意為了家人開心跳「掃腿舞」一樣，劇中展現的親情修復過程也為觀眾提供了真摯的情感慰藉。

再到容遇自身的事業線，《太奶奶》中，就有她協助航太所成功化解技術危機，向孫輩們傳遞「科技興邦」理念的情節；到了第二部，容遇主導了「繁星計畫」的科研攻關，其間穿插著她與亡夫紀斯年報國初心的深情追憶，形成了跨越時空的精神呼應。

經過層層遞進的情節鋪墊，當第二部結尾處全家人共同見證衛星升空，家國敘事在此實現了情感與主題的雙重昇華，而責任與傳承也在這一刻完成了跨越時空的交接。觀眾回饋充分證明，這種正能量敘事不僅沒有削弱劇情的吸引力，反而因其與當代觀眾的價值共鳴，成就了作品獨特的感染力。

非常規大女主

追完《太奶奶》系列的觀眾，不難發現一個有趣的現象：這部作品是近年來為數不多的、幾乎沒有戀愛戲碼卻依然大熱的女頻短劇。在第一部結尾，容遇的青梅竹馬唐澈（曾輝 飾）重返青春，這一設定被不少觀眾視為感情線的伏筆。然而第二部卻出人意料地沒有沿著這一設定展開愛情故事，而是繼續緊扣「重整家族榮耀」的核心主線。

劇中容遇的感情戲僅存於回憶片段。男性角色間偶有「雄競」，也並非為了爭奪愛情，而是孫輩們競相爭取太奶奶的認可。這種處理既強化了喜劇效果，又避免了女性角色陷入情感糾葛的俗套。除了削弱感情戲的創作手法，《太奶奶2》在人物塑造上也與常規的大女主劇截然不同。

作為從七十年前穿越而來的人，容遇擁有「80歲的智慧＋18歲的身體」，因此她的形象並非鋒芒畢露、咄咄逼人，而是沉穩內斂，兼具長者的睿智與少女的靈動。容遇的力量感不靠情緒爆發的戲劇衝突來體現，而是在日常的行動中自然向外發散。

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比如在航太所相關的情節中，海潮宇因容遇沒有跟隨他從事科研工作而指責她「格局低」。容遇並未立即亮明自己總負責人的身份打臉對方，而是從容自信地闡述自己的價值觀念。

直到容遇成功解決發射系統的危機、用實際行動證明自己的能力後，無需多言，海潮宇已經主動自省。這就是女主角的「言傳身教」。當假重孫在認親宴上試圖傷害容遇時，劇中也並未落入「英雄救美」的俗套情節，而是讓容遇憑藉自身的應變能力化解危機。

無論是在事業上還是家族紛爭中，容遇無需任何人的保護或托舉，她自己就是家族命運的掌舵者和自我價值的實現者。飾演者李柯以身形小巧，偏「小白花」系長相，外在形象貼近純良無害的女高中生，卻又能精準演繹出「老靈魂」的沉穩與太奶奶的威嚴感，也有效增強了觀眾的沉浸感。

《太奶奶2》突破性的創作思路，不僅為女頻劇開闢了新方向，更打破了觀眾對女性題材的刻板印象——女性角色同樣可以獨當一面，撐起宏大敘事而不必依附於性緣敘事。

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聽花島的精品短劇方法論

《太奶奶2》的爆紅並非偶然，而是聽花島精品內容製作的必然結果。作為「精品短劇爆款製造機」，聽花島早已通過《我在八零年代當後媽》、《家裡家外》、《念念有詞》等多部爆款作品，建立起成熟的品控體系。而《太奶奶2》的市場表現，則再度詮釋了聽花島的精品劇創作理念：劇本為王的創作原則加上全流程的精良製作。

劇本是「一劇之本」，微短劇領域也不例外。聽花島的精品劇之所以能在業內自成一派，正是因為其在臺詞設計和敘事結構上都做到了極致打磨。

以《太奶奶2》為例，該劇導演范博洋此前打造過爆款《裴總每天都想父憑子貴》，編劇黃經天則創作過《家裡家外》這樣的高口碑作品，二人都是深耕女性題材和輕喜劇的創作者，並有過多次合作經歷，這為《太奶奶2》的品質奠定了堅實基礎。

具體到創作過程，《太奶奶2》的劇本打磨可謂精益求精。編劇黃經天透露：

「公司的審核機制對精品化的要求很嚴格。我們幾輪商量後出來的定稿，總策劃看了不滿意，後來又推翻重寫。」



在各個平臺上引發觀眾熱議的紀氏家族群像，同樣來源於主創團隊的前瞻性思考。導演范博洋在分享中強調，「關於人物和人物關係的定位，要讓故事和觀眾有連結。」在劇本的圍讀過程中，團隊討論最多的就是「觀眾為什麼要看這個人」 ？

這種以觀眾為本的創作理念，使得劇中人物鮮活立體。劇組煞科時，當導演詢問工作人員「哪個重孫最像太爺爺」時，每個人的答案都不一樣，這也體現了劇中對群像人物塑造的成功，使每個人物都有自己的生命力。正是這種對內容的極致追求和幕後團隊的群策群力，才成就了我們現在看到的《太奶奶2》。

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觀劇過程中，作為觀眾也能明顯感受到主創團隊對故事笑點的打磨非常成熟。從反復出現的太奶奶對重孫們的「血脈壓制」梗，到小重孫紀舟野的脫線思維和影帝紀言亭的反差感，這些精心設計的喜劇元素，不僅保證了劇集的可看性，更極大助力了作品在社媒上的傳播。

在演員陣容的選擇上，《太奶奶》系列始終堅持高標準。第二部不僅保留了原班人馬，還重磅加入了王道鐵和吳添豪兩位實力派演員。製片人魏思雨表示：「哪怕是只出現一集的雲教授、容爸等，我們都堅持用第一部的演員。」這種對細節的執著，最大程度地保障了觀眾的追劇體驗。

結語

自7月25日上架後，《太奶奶2》持續刷新著微短劇領域的各項紀錄。可以預見，在未來很長一段時間內，這部劇都將作為行業全新的爆款標準和品質標杆而存在。縱觀聽花島幕後主創的創作歷程，不難發現，超高爆款率的背後沒有捷徑可走，唯有在劇本打磨、演員選擇、細節把控等每個環節都下足苦功。

短劇行業的精品化趨勢成為行業共識後，業內對「精品」的界定眾說紛紜。而創造了最多爆款的聽花島，秉持的理念是「精品短劇，就是聰明人用笨功夫做好內容」。正是這種對內容的尊重與追求，讓《太奶奶2》超越了短劇的娛樂屬性，成為一部有溫度、有質感的誠意之作，最終贏得了觀眾的真摯喜愛。

而聽花島所展現出的持續打造精品內容的能力與決心，不僅彰顯了團隊出色的內容把控力和市場前瞻性，也標誌著微短劇行業已經進入了專業化、精細化運營的新階段。

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