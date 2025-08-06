偷食女星疑與富二代男友分手　5月起互動變少　曾淡出娛圈賣飯糰

采子今（2025）年3月才被週刊拍到有新戀情，對象是影城小開周罕（Hank Chow），當時雙方交往不到半年，男方已有結婚念頭，而采子始終沒放棄唱歌夢，對方出資百萬台幣幫她出新專輯，沒想到近來傳出戀情破局，她更和友人吐露：「什麼都沒有了。」



采子2020年因節目《全明星運動會2》走紅，期間卻爆出雙劈腿事件。她曖昧同節目的成員何孟遠，介入閨密荳荳的感情，而她當時和老闆邱鋒澤交往多時，導致她和何孟遠的演藝事業跌落谷底，除哭著向大眾道歉，也暫退演藝圈，更回高雄老家打工賣飯糰。

采子2020年因節目《全明星運動會2》走紅，期間卻爆出雙劈腿事件。她（IG@magic_in_me0727）

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根據《CTWANT時報週刊》報導指出，采子於7月26日舉辦生日音樂會，頂著一頭金髮的她在場外與鐵粉開心簽名合照，一路牽到深夜11點半，才和歌迷揮手道別，與另外4名工作人員搭車前往KTV，展開慶功兼慶生之行。

不過男友Hank Chow卻未現身采子的生日音樂會，過去愛得大方的兩人，如今似乎變得生疏，就連社群互動也變少，過去她對男友發文都會按讚示愛，但最後一次按讚卻停留在5月10日，而Hank Chow雖在采子分享凍卵的發文點愛心，但雙方互動轉冷，傳出戀情生變。

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另外，采子將凍卵過程拍成影片，表示：「如果某些愛情不能給你安全感，那就多打幾針，給自己一點好了，你會不會曾經也是愛得太用力，就怕愛下去會什麼都沒有？人生真的太難預測了。凍卵不是對愛情失望，而是我們可以更懂得怎麼照顧自己。」字字句句流露出單身的感慨，對於感情事，采子並未回應。

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