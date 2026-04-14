林佑威北上揭劇組地獄工時　嘆兩岸拍戲差異極大：台灣更像上下班

以偶像劇《貧窮貴公子》、《兩個爸爸》走紅的林佑威，近年將演藝重心轉往大陸發展。



近日他在社交平台分享一段訪談影片，暢談出道20多年來的心境轉變，以及在台灣與內地拍戲的文化差異。

林佑威（Instagram@goyowei）

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林佑威談兩岸拍戲差異 工作強度落差驚人

林佑威在影片中提到，剛在台灣出道時，拍戲比較像「上下班制」，演員通常自己開車往返拍攝現場與家裡。然而轉往大陸發展後，發現兩岸生態截然不同。他透露，在內地拍戲通常需要聘請助理，且因為城市間距離遙遠，劇組多採取「集中住宿管理」。

最讓林佑威感嘆的是工作強度的落差。他指出，台灣劇組目前較注重工時，甚至有「做六休一」的規定；但在內地，拍攝節奏極快、強度極高，工作人員往往一天工作18至20小時是常態，甚至連節假日都鮮少休息。他感性表示：「我真的很佩服內地的工作人員，他們真的非常辛苦。」

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深入當地生活 愛上北京也敢吃「獵奇美食」

除了工作型態不同，林佑威也分享在大陸生活的觀察與體驗。他點名三個印象深刻的城市，包括影視產業聚集的橫店、見證快速發展的上海，以及自2019年起長期居住、情感最深的北京。

在生活適應方面，他笑稱自己變得越來越「接地氣」，不僅學會道地北京用語「蓋了帽兒了」（意指非常好），還挑戰不少台灣人較難接受的食物，例如「烤蟬蛹」與「豆汁兒」。他形容蟬蛹雖然外型驚人，但味道其實不差；反倒是豆汁兒的氣味讓他直呼「終生難忘」。

此外，他也提到已習慣當地便利的移動支付，回到台灣時反而常因沒帶現金而感到不便，顯示生活習慣的轉變。

回首20年演藝路 自嘲「少談點戀愛」

談及出道至今的心路歷程，林佑威也給年輕的自己一句幽默建議：「少談點戀愛吧！」他坦言，過去較將重心放在感情上，雖然也是人生重要的成長，但若能重來，希望能更專注於事業發展。

林佑威想告訴年輕時的自己：「別談太多戀愛。」（小紅書@演員林佑威）

至於曾錯過的演出機會，他如今已能坦然看待，直言「這就是人生」。走過20年演藝之路，他依舊保持初心，以穩定且敬業的態度面對每個挑戰，持續在影視圈中發光發熱。

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