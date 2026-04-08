資深音樂人黃舒駿父女戀15週年　爆比賽錯手淘汰女方：用一生償還

60歲的資深音樂人黃舒駿2011年與小他24歲的圈外女友Sophia張菁芳在美國登記結婚，日前兩人帶著一雙兒女歡度結婚15週年紀念日，並深情寫下：「從第一天，就確定會有這一天。多麼幸福，讓我遇見妳......我們的結婚十五週年。」流露對另一半的愛意，也讓粉絲感動不已。



曝光的照片中，夫妻倆親密貼臉合影，互動自然甜蜜，並與一雙兒女同框入鏡，一家四口畫面幸福洋溢。Sophia氣質出眾、外型亮眼，也引來不少網友大讚「才子佳人」、「好有氣質又漂亮」，更有人聯想到黃舒駿的代表作《何德何能》，直呼「這首歌根本就是現在的寫照」。

黃舒駿與他的老婆Sophia張菁芳（Facebook@黃舒駿）

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回顧兩人緣分，黃舒駿與Sophia相識，是起源於當時女方因熱愛唱歌，曾在16歲時於美國洛杉磯獲得妙齡小姐皇后頭銜，後來透過歌唱比賽與黃舒駿結識。黃舒駿過去還曾幽默表示，當年在比賽中「錯手」淘汰Sophia，如今則用一生來彌補這段緣分。

婚後，黃舒駿與Sophia育有一對兒女，家庭生活低調而幸福。這分享慶祝結婚紀念日，讓外界見證兩人多年來始終如一的感情。網友也紛紛留言祝福，為這段相差24歲的佳話送上滿滿祝福：

「充滿愛的家庭」

「真的太幸福了」

「恭喜，祝福白頭偕老」



黃舒駿自1988年出道，以專輯《馬不停蹄的憂傷》奠定音樂創作歌手形象，其創作與製作實力備受肯定，曾與張國榮、王菲、那英、張惠妹等多位知名歌手合作，之後轉入幕後並於1995年擔任國際唱片公司音樂總監，成為華語樂壇的重要人物之一。

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