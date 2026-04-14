《折腰》劉宇寧宋祖兒被爆地下戀？戲外甜蜜牽手　曾下榻同個酒店

宋祖兒、劉宇寧3年前合作古裝劇《折腰》，播出後大受歡迎，不過已經殺青3年，宋祖兒13日突被爆料跟劉宇寧秘密交往。



起因是有網友在微博上挖出疑似宋祖兒的小號，且該帳號關注了兩人CP超話，對此，宋祖兒工作室已於13日發表聲明否認，強調兩人僅是朋友與關係友好的合作夥伴。

《折腰》當時播出大受歡迎，不過已經殺青3年，宋祖兒13日突被爆料跟劉宇寧秘密交往。（《折腰》劇照）

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宋祖兒被爆秘戀劉宇寧 小帳號狂嗑CP

近日，微博上瘋傳疑似宋祖兒的小號（私人帳號）曝光，該用戶手機綁定的支付平台，實名認證是孫凡清（宋祖兒本名）。

而這個帳號關注了宋祖兒跟劉宇寧的CP超話，已經超過1000天，除了點讚有關CP的帖子之外，還領取過劉宇寧的生日直播門票。

此外宋祖兒還被爆料2025年跟劉宇寧一起去三亞旅遊，當時宋祖兒閨密也在三亞，閨密打卡的飯店，跟劉宇寧直播露出的飯店是同一間。在兩人一起參加澳門的串流平台頒獎典禮時，宋祖兒、劉宇寧下榻萬豪酒店，當時只有3個藝人住在萬豪，其他藝人住在銀河。

對此，宋祖兒工作室對此發表聲明表示：「感謝大家的關心，網傳的內容並不屬實，是朋友也是關係友好的合作夥伴，懇請大家不要過度解讀，謝謝理解。」

不過劉宇寧去年7月跟祝緒丹傳緋聞時，親自發文闢謠「別鬧了」，這次反倒沒有澄清動作，至今尚未回應。

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