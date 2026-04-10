迪麗熱巴緋聞男友黃景瑜被爆熱戀王玉雯？狗仔曝影片2人密會過夜

大陸男星黃景瑜與新生代女星王玉雯疑似戀愛中？



10日大陸狗仔拋出一段影片，指兩人在深夜參與好友聚餐後，於凌晨2點半左右搭乘同一輛商務車前往酒店，過程中更被捕捉到疑似刻意繞路避嫌、在地下停車場停留10分鐘後才同電梯上樓，且整夜未見離開。

黃景瑜王玉雯被狗仔直擊深夜密會。（微博圖片）

更多2人密會影片畫面：

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影片曝光後這段疑似「過夜情」的瞬間成陸網討論話題，更登上熱搜榜。然而，就在各界揣測兩人是否熱戀中時，雙方工作室的處理速度堪稱「史上最快」，短短半小時內便聯手將緋聞活活掐滅。

黃景瑜工作室率先發聲，直言：

網傳內容不屬實，只是朋友間正常聚會，不必過度解讀。

僅過6分鐘，王玉雯工作室也同步跟進，澄清兩人只是：

朋友聚餐後的正常同行與社交往來。

強調雙方純屬朋友關係。

更多黃景瑜、王玉雯照片：

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事實上，這並非兩人首度傳出緋聞。早在2024年，王玉雯在探班另一名男星王子奇時，就曾被拍到使用黃景瑜的專屬露營車，當時她也回應稱是「好友聚會」。

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