雞排妹鄭家純搭Uber坐副駕遭司機「當豔遇」騷擾　直言體驗很痛苦

藝人鄭家純（雞排妹）日前在社群平台上發文，描述自己在搭多元計程車Uber時的驚魂體驗。



她透露，因身體不適、容易暈車向司機示意改坐前座，不料卻被司機「當作豔遇般」瘋狂搭訕，讓她最終氣到提早下車，直言這場體驗簡直是「痛苦加倍」。

鄭家純（雞排妹）日前發文，描述自己在搭Uber時被司機騷擾。（FB@雞排妹鄭家純）

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尊榮司機無視「安靜偏好」設定大談闊論

鄭家純表示，自己搭乘Uber已超過5,000趟，95％的體驗都很正常，直到最近一次搭到一名年輕男司機的車。上車前，她已先表明會暈車需坐前座，當司機詢問想聽什麼歌時，因身體不舒服只想趕快抵達目的地的她委婉回應：「聽你喜歡的就可以了」。

沒想到，這份客氣卻被司機誤認為是「豔遇」的開端。鄭家純控訴，明明App已經設定「偏好安靜」，司機卻無視設定，不僅把她當成坐副駕的約會對象聊天，即便她已盡力敷衍，對方仍持續滔滔不絕，甚至開始訴說內心煩惱想「談心」。直到鄭家純開始沉默，司機才識相一點，整段痛苦的搭乘體驗也讓她氣得尚未抵達目的地就提早下車。

不識相！鄭家純白眼：「坐前座不是要撩你」

鄭家純在文中嚴正呼籲，希望年輕司機們能有職業道德，

女乘客就說是因為容易暈車才想坐前座，絕對不是暈（喜歡）你的人或是你的車。

她強調，在身體已經極度不適的情況下，還要忍受司機的騷擾與負能量，讓她忍無可忍，最後選擇提早下車結束這場噩夢。

Uber官方火速致歉

對此，Uber官方也緊急做出回應，對鄭家純的不愉快體驗感到遺憾。官方聲明指出，乘客若對乘車體驗有疑問，皆可透過App反映尋求協助，並強調：

合作車隊職業駕駛應依照車隊守則及平台社群指引，倘若駕駛有違反之情形，車隊得停止該駕駛接受派遣的機會。

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