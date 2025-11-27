韓國女神驚爆「長期遭經理人性騷擾」　嚴重到要去醫院看精神科

樂天「韓籍三本柱」之一的廉世彬，11月26日爆出，遭韓籍黃姓經紀人長期性騷擾，導致恐慌症發作，赴醫院看精神科，但黃姓經紀人則否認。



而廉世彬的台灣經紀公司負責人高偉凱，過去曾在網路開砲：「你以為你很專業，跟緊緊照顧她，問題人家當你是變態啊！」被指就在講黃姓經紀人性騷擾一事。

廉世彬台灣經紀人發文（Wei-Kai Kao@FB）

對此，晚間高偉凱發聲，直批：

人與人之間的界線，是一種很主觀的感受。

樂天「韓籍三本柱」之一的廉世彬，11月26日被爆出遭韓籍黃姓經紀人長期性騷擾。（IG@beena._s2）

高偉凱表示，性騷擾這件事情他不多作評論，但提醒大家人與人的界線很主觀，「有時候你以為自己沒有做錯什麼，但只要你的言行超出了別人能承受的範圍、讓對方感到不舒服或被壓迫，那就已經是一種騷擾跟傷害了。尊重，是我們彼此之間最基本、也最重要的底線」。

高偉凱不想再多回應週刊的報導，因為覺得每一篇文字、每一段描述，都可能再次刺傷廉世彬：

我們始終希望，她能以那個陽光、親切、帶著熱情的模樣，被大家記住、被大家喜歡。

高偉凱感謝韓國經紀公司，把廉世彬帶來樂天桃猿，讓她成為這支球隊的一份子。高偉凱強調，「廉世彬在台灣過得很好。這一年她適應了這裡的生活，也真心喜歡台灣的球迷，融入了樂天桃猿的大家庭。你們的支持、你們的笑容、你們的熱情，都成為她在這裡努力的力量」。

而今樂天球團回應：「針對今日的新聞，球團了解外界的關心，也十分重視女孩的身心健康。在球團的應援活動上，我們看到廉世彬一直以陽光、努力的姿態面對工作。未來我們也會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷，感謝關心。」

