黑澀會瑤瑤自爆曾遇潛規則　被知名圈內人深夜騷擾「求愛+威脅」

藝人黃喬歆（瑤瑤）近日登上好友薔薔的 Podcast 節目《薔栗膠》，罕見談及自己過去在演藝圈遇到的「潛規則」經歷。



她坦言，曾被一名電視台知名製作人以話語試探，甚至帶有威脅意味，讓她至今仍印象深刻。

黃喬歆（瑤瑤）（IG@qiaoxinhuang）

更多黃喬歆（瑤瑤）照片：

+ 18

知名製作人深夜來電求愛！暗示交往就給資源瑤瑤回憶，當時對方曾語氣強勢地表示：「這個圈子人這麼多，我為什麼要用妳？」表面上像是在談工作機會，但她直言，這句話其實「話中有話」，暗示若想在演藝圈獲得更多資源與曝光，恐怕得付出額外代價。

不僅如此，瑤瑤透露，該名製作人曾在深夜打電話給她，直白表示：

我覺得妳不錯，蠻欣賞妳的，要不要當我女朋友？

語氣中更隱約表示，只要願意交往，就能在工作上獲得更多幫助與機會。

製作人前任瑤瑤也認識！「潛規則」並非空穴來風更讓她難以接受的是，當時對方才剛與前女友分手，而那位前任她甚至認識。瑤瑤當場回應：

不好吧，你的女朋友我都認識欸！

沒想到對方竟反問：「妳會在意這個嗎？」讓她忍不住直接拒絕：「當然在意啊！不要！」除了親身經歷，瑤瑤指出，該名製作人過去確實曾利用職權，將當時交往的女友安排進節目、增加曝光機會，讓她直言演藝圈的「潛規則」並非傳聞，而是真實存在的現象。

雖然瑤瑤並未公開該製作人的身分，但她透露對方已逐漸淡出電視圈，較少在業界活躍。相關內容曝光後，也立刻引發網友熱議：

「我就知道演藝圈有淺規則」

「超想知道是誰？」

「感覺早期很多女藝人會不會都是靠這個才能發展」



【延伸閱讀】「零死角女神」林岱縈遭鹹豬手「死抓不放」 疑教育業職員惹眾怒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

77老大正妹女友黃書庭是誰？低調戀情再被直擊！火辣身材、背景一次看

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】