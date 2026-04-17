順德「莫氏雞煲」爆紅馬德鐘李國麟都食　打卡陣容更勝過TVB台慶

近日，位於佛山順德的「莫氏雞煲」因內地網紅劉雨鑫的探店影片而在網絡上意外爆紅。這股熱潮更席捲香港演藝圈，吸引了視帝馬德鐘、「鳩摩智」李國麟等近10位TVB資深老戲骨接連北上打卡，星光熠熠的場面被網民笑指：「偶遇明星的機率簡直高過TVB台慶！」



近日，網紅劉雨鑫的探店影片帶火了廣東順德的「莫氏雞煲」。（抖音截圖）

莫氏雞煲老闆自嘲用「冰鮮雞」 網民偏要實測

突如其來的流量帶來的負擔遠超預期，面對洶湧而至的朝聖人潮，老闆老莫忙到「踢晒腳」，甚至使出搞笑的「勸退」招數，對外自稱店內用的只是「冰鮮雞」。沒想到此舉反而徹底激發了廣大網民的「反骨」心理，紛紛前往排隊試食，誓要親自驗證雞煲的真實水準，店內人潮更是不減反增。

TVB視帝藝人群起北上朝聖 爆笑互動連環看

馬德鐘讚味道「好正」 李國麟撲空仍兩度造訪

這股「莫氏熱潮」吸引了大批TVB面孔親自赴會，眾星與老闆的互動更是爆笑連連。TVB視帝馬德鐘早前在廣州成功舉辦了《JM MOMENTS》瞬間演唱會，表演結束後的他率先抵達戰場，在店內親自品嚐後，對着鏡頭直呼味道「好正啊」，為這波明星朝聖潮揭開序幕。

馬德鐘早前在廣州成功舉辦了《JM MOMENTS》瞬間演唱會。（小紅書＠馬德鐘）

馬德鐘親自品嚐後直呼味道「好正」。（抖音＠馬德鐘）

「鳩摩智」李國麟更專程從香港驅車兩小時赴店，卻因店家限號打烊而撲空，只能幽默拍片喊話：「老莫你什麼時候開宵夜？」直到4月16日，他終於如願以償嚐到靚雞，直搞笑指「鍋裏全部都是冰鮮雞」。他熱情祝福店舖生意興隆、衝出國際，嚇得老莫連忙制止：「你千萬別說好吃，不然麻煩大了！」

李國麟從香港驅車兩小時赴店卻撲空，最後只能拍片喊話老闆老莫開宵夜檔。（抖音＠李國麟）

李國麟爆笑「踢爆」莫氏雞煲：「都是冰鮮雞來的」。（抖音＠李國麟）

李國麟欲加盟回港開分店 潘志文獻計衝出國際

除了親自品嚐，老戲骨們更紛紛為「莫氏雞煲」的未來發展出謀獻策，駱應鈞熱情喊話老闆赴港開分店，並巧妙結合自己曾飾演的經典角色「黃藥師」調侃：「缺中藥找我！」

駱應鈞熱情喊話老闆赴港開分店。（抖音＠駱應鈞）

當面對老闆以「忙不過來」為由婉拒赴港開店的提議，李國麟豪氣放話，表示香港租金雖貴，但若老莫真開分店，他願意直接加盟支持。同場的潘志文提出更大膽的建議，提議將店鋪開到印度，老莫則幽默回應會為此特別研發「莫氏咖喱雞」。

李國麟豪氣放話若老莫開香港分店，他願意直接加盟支持。（《深圳衛視》）

潘志文都有跟隨李國麟打卡莫氏雞煲。（抖音＠李國麟）

網民調侃偶遇機率高過TVB台慶

隨著艾威、詹瑞文、吳啟華等近十位TVB藝人接連現身「莫氏雞煲」，這家原本低調的順德小店儼然成了香港明星的熱門「飯堂」。大批網民對此現象感到不可思議，紛紛搞笑調侃「TVB明星再就業」、「偶遇明星機率高過TVB台慶」。

艾威被網民拍到與妻子一齊探店莫氏雞煲。（抖音）