李嘉誠大新抱王儷橋慶生　多年來極度低調為帆船愛好者保養極好

首富李嘉誠的大仔李澤鉅，其妻子王儷橋（原名王富信）近日迎來 57 歲生日。作為執掌李氏家族商業帝國接班人的賢內助，王儷橋多年來極度低調，鮮少公開露面。近日網上流傳其生日近照，見她素顏示人、打扮樸素，但氣質溫文爾雅，其「養尊處優」的保養狀態隨即引發網民熱議。

李澤鉅妻王儷橋 57 歲生日近照流出，素顏打扮樸素。（網上照片）

素顏出鏡顯真摯 網民盛讚：真正的養尊處優

從流出的照片所見，57 歲的王儷橋當日打扮簡單，並無穿戴誇張的珠寶首飾，與一般闊太喜愛的「金鑽造型」大相徑庭。儘管是素顏出鏡，其皮膚依然緊緻、氣色紅潤，笑容真摯自然。

不少網民分析，王儷橋展現了一種「貴而不顯」的高級感。作為李家唯一的兒媳（李澤楷至今未婚），她處事低調內斂，不爭風頭，這種淡定從容的氣質，被網民形容為「一看就是長期處於優渥環境、家庭和睦所養出來的貴氣」。

多年來極度低調！（IG照片）

超級豪門闊太！（IG照片）

超級豪門闊太！（IG照片）

帆船愛好者 鍾情動態紓壓方式

除了相夫教子，王儷橋的生活亦非常豐富。據悉，她是一名資深的帆船愛好者，經常參與相關活動。這種愛好不僅反映了她熱愛大自然、追求自由的性格，亦是她多年來保持體態與活力的秘訣之一。相比起其他豪門闊太熱衷於社交派對，王儷橋更傾向於透過運動來調劑身心，這種「動靜皆宜」的生活方式，亦讓她在年近六旬之際，依然保持著極佳的身體狀態。

帆船愛好者。（網上照片）

王儷橋畢業於哥倫比亞大學工商管理系，與李澤鉅可謂門當戶對、才貌雙全，她於 1993 年嫁給李澤鉅，婚後育有三女一子。原名王富信的她，據傳為了家族運勢於 2005 年改名為王儷橋。

保養極好。（網上照片）