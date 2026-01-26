《難哄》章若楠片酬500萬仍租屋搭地鐵　被揭多年收入都用在這裡

女星章若楠近期因與白敬亭合作主演話題陸劇《難哄》人氣再攀高峰，清新氣質與溫柔眼神深植人心，被網友封為新一代「初戀女神」。不過，隨著關注度升高，近日有網友翻出她的成長背景與私下生活，直指她出道多年依舊租屋生活，收入多半用來支撐原生家庭。



章若楠原名「章若男」，出身傳統家庭，排行老大，下有兩個妹妹與一個弟弟。從小便被灌輸要替家裏分擔責任的觀念，照顧弟妹、協助家務成了日常，也讓她早早肩負起家中支柱的角色。這樣的成長背景，也被外界解讀為她性格溫順、隱忍的原因之一。

章若楠出道以來陸續演出《悲傷逆流成河》、《你的婚禮》等作品，演藝成績穩定，近期《難哄》更讓她躍升為當紅女星。網絡資料指出，她在該劇的片酬約為人民幣500萬元，累計參演作品票房也突破15億元人民幣，早已具備一線演員實力。

然而，與亮眼成績形成對比的是她相對低調節儉的生活方式。網友指出，章若楠多年來大多將收入用於協助家中償還生意債務，並負擔弟妹的學費與生活開銷，甚至補貼家族事業虧損。疫情期間，家中資金周轉困難，她也曾拿出一筆可觀金額協助度過難關。

生活上，她長期在北京租屋，曾與人合租、搭地鐵通勤，穿戴與用度都相當樸實，與螢幕上的精緻形象形成反差。更有網友提到，她年輕時曾被家人安排相親，人生許多重要選擇似乎始終以家庭為優先。

即便如此，章若楠仍默默投入公益。相關資料顯示，她曾資助多名偏鄉女童就學，也在重大災難發生時低調捐款。對自己省，卻願意將資源分享給更多需要的人，讓不少網友看了既心疼又敬佩。

