《逐玉》鄧凱深夜偷看女主播　緋聞疑雲惹熱議　女方急發聲揭真相

中國大陸男星鄧凱因在夯劇《逐玉》中飾演「瘋狂皇子」齊旻爆紅，與孔雪兒飾演的俞淺淺被粉絲封為「不齊而俞」CP。



近期他被發現深夜觀看女主播玩遊戲，引發網友熱議，話題更一度衝上社交平台熱搜。對此該名女主播也出面澄清，並還原了當天的情況。

鄧凱（微博@網劇逐玉）

鄧凱被抓包深夜看女主播玩遊戲 女方急澄清：沒有互動

鄧凱日前被發現，深夜使用本人的帳號觀看女主播「甜野小蛇」直播玩遊戲，兩人的關係引發網友揣測，相關話題更一度衝上了微博熱搜。對此，鄧凱本人未出面回應，而該名女主播則在4月12日發文表示，當天自己是拿小帳進行遊戲直播，直播內容僅是遊戲畫面，全程並未露臉，雙方之間沒有互動，鄧凱也無刷禮物僅單純看直播，希望外界不要再斷章取義。

鄧凱曾自曝愛玩遊戲 粉調侃：看來是真紅了

事實上，鄧凱過去就曾自曝喜歡玩《王者榮耀》、《英雄聯盟》等遊戲，還在直播分享玩遊戲時發生的趣事。對此，粉絲也認為他在閒暇之餘觀看遊戲直播屬於正常行為，紛紛呼籲外界不要因此過度解讀：「不就是看直播遊戲嗎？我覺得太正常了吧！明星也是人，下班放鬆看個直播怎麼了！」還有人調侃：「看來鄧凱是真紅了，連這點事都被關注，其實感覺挺欣慰的。」

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