吳業坤愛妻濱口愛子來港4年突然想返日本　晒流利廣東話獲讚

歌手吳業坤（坤哥）的日籍太太濱口愛子（浜口愛子）自2022年結婚後便定居香港，不知不覺已踏入第4個年頭。她積極融入本地生活，近年更用心經營個人YouTube頻道，與大眾分享在港的日常生活點滴。日前她突然在影片中高呼「想返日本」，原來是因為正值日本櫻花季，令她思鄉情切。為了解開這份愁緒，她決定親自出動，在香港街頭尋找春天限定的「花見（賞花）」美景。



原來吳業坤太太濱口愛子來香港已經4年了。（YouTube＠aitube / 浜口愛子）

為了緩解思鄉之情，愛子決定在香港街頭尋找春天限定的「花見（賞花）」美景。（YouTube＠aitube / 浜口愛子）

尋找香港「花見」秘境 魚木花海慰藉思鄉情

近日濱口愛子在自家YouTube頻道上載新片，突然高呼「想返日本」，原來是因為正值日本櫻花季，令她思鄉情切。為了在香港也能體驗日本傳統「花見（賞花）」的樂趣，愛子透過AI推薦，親自走訪了太子花墟公園、太子道西一帶，最後更登上了大角咀的特色圓形天橋。

因為正值日本櫻花季，濱口愛子高呼「想返日本」做「花見（賞花）」。（YouTube＠aitube / 浜口愛子）

愛子親自走訪了太子花墟公園、太子道西一帶，更登上了大角咀的特色圓形天橋。（IG@aikoooh）

當她看到四周被繁盛壯觀的「魚木花」（Spider Tree，因花蕊長得像蜘蛛腳而得名）包圍時，忍不住驚嘆：「好靚呀！真係好靚呀！」沿途她不僅回憶起跑馬拉松時曾經過此地，更甜蜜地表示一定要帶老公坤哥來賞花兼影相，將美好的事物第一時間與另一半分享。

好靚的「魚木花」呀。（IG@aikoooh）

最後濱口愛子驚歎：「估唔到香港嘅春天會有咁靚嘅花！」，更指要帶老公吳業坤來賞花及拍照。（YouTube＠aitube / 浜口愛子）

廣東話突飛猛進 零字幕溝通震驚網民

影片的最大亮點，莫過於愛子大幅進步的語言能力。在這段影片中，她幾乎全程以廣東話與觀眾交流，不僅發音標準，表達也相當流利。許多網民對此刮目相看，紛紛留言激讚她的努力：

「香港人調返轉頭學日文，都未必學得咁快咁好。」

「愛子D廣東話學得咁快，真係下過苦工！」

「進步神速，而家唔使睇字幕都完全聽得明！」



網民激讚愛子廣東話水平突飛猛進。（YouTube截圖）

甜蜜舉動羨煞旁人 坤哥被封「全港最幸福男人」

看到愛子每逢遇見美景便想起老公，網民紛紛大喊羨慕，留言寫道：「當你見到美麗的事物或者風景，第一個想起要帶他/她來的，就是你的最愛。」直指坤哥絕對是「全香港最幸福的男人」。

網民直指坤哥絕對是「全香港最幸福的男人」。（YouTube截圖）

現年31歲的愛子來港前曾是日本的主持及電視藝人，婚後甘願隨丈夫移居香港並專心做幸福人妻。雖然早前一度傳出懷孕的「美麗誤會」，坤哥已澄清目前會先享受二人世界。如今愛子用心經營YouTube頻道，積極分享在港的生活點滴，足見她不僅努力克服了文化差異，更已經完全適應並愛上了這片新天地。