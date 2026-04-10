朴修弘愛女「1歲即接17廣告」　超萌日常狂圈粉　獲封最強星二代

韓國藝人朴修弘與小23歲妻子金多藝自2021年結婚、2024年10月迎來愛女「在伊」後，經常透過YouTube頻道分享一家三口的溫馨日常。



近日，在伊不僅因年僅13個月大就拍攝了17支廣告而成為話題，其驚人的成長速度與可愛模樣也再度引發網友熱議。

朴修弘與他的女兒「在伊」（Instagram＠happy_dahong）

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在伊突如其來的「半夜哭鬧」 每40分鐘就醒來一次

據悉，在伊雖然平時性格溫順，不過朴修弘夫婦最近卻遇上了育兒難題。在最新的影片中，朴修弘透露：「原本不太鬧情緒的在伊，最近突然每隔一小時就醒來一次。」夫妻倆在凌晨四點精疲力竭地推測，這可能是成長痛、夜驚症，或者是正在長臼齒的「鬧牙期」。金多藝更擔心表示，在伊現在甚至縮短到每40分鐘就醒來，且指名只要爸爸抱，展現了在伊對朴修弘深厚的依戀。

高顏值驚豔演藝圈前輩 演藝圈大咖讚不絕口

在伊不僅深受觀眾喜愛，演藝圈長輩們也被她的魅力征服。近日一家人前往藝人金淑的露營地，在伊一見面就大方揮手打招呼，展現了非凡的社交能力。金淑驚嘆道：「在伊太漂亮了，長得跟媽媽一模一樣！」演員任炯俊也對在伊的長睫毛、酒窩與雙眼皮讚嘆不已，直呼她簡直像個「洋娃娃」。

13個月大即成「廣告女王」 動物園人氣爆棚

在伊的超高人氣在現實生活中也清晰可見。全家人造訪首爾大公園動物園時，大批市民認出在伊，紛紛稱讚她「像洋娃娃一樣漂亮」並請求合照。朴修弘感性表示：

現在好像沒有人不認識在伊了，非常感謝大家給予她的愛。

年僅16、17個月大的在伊，早在13個月大時就已創下拍攝17支廣告的驚人紀錄。這位透過試管嬰兒艱辛迎來的奇蹟萌娃，正以她開朗的笑容與獨特魅力，成為全韓國最受矚目的星二代之一。

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