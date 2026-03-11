女星愛子被診「自閉+智障」　含淚陪伴康復　6歲竟逆襲成數學神童

韓國演員鄭正雅（정정아）近日曝光兒子的驚人成長故事。她透露，孩子幼年曾被診斷為自閉症與智力障礙，一度讓她陷入極大打擊，但經過持續治療與陪伴後，醫院重新判定只是發展遲緩，如今已完全康復。



更令人驚訝的是，6歲的兒子參加數學競賽時，在30分鐘內解出160題、只錯2題，成績躋身前1.85%，讓不少網民直呼不可思議。

鄭正雅정정아（Instagram@jung_jung_ah_）

幼兒園老師提醒異狀 檢查結果曾被診斷自閉症

鄭正雅3月9日在Body Insight（《바디인사이트》）節目分享，兒子目前6歲，但在年幼時曾讓她度過一段極為艱難的日子。她回憶，孩子約28個月大時，幼兒園老師主動提出希望家長帶孩子做檢查，原因是孩子難以與人對視，與他人的互動也相當困難。當時鄭正雅坦言自己一開始難以理解情況，但在附近兒科醫師建議下仍決定帶孩子接受檢測。

檢查結果讓她相當震驚。鄭正雅透露，一家醫院診斷孩子可能屬於自閉症光譜，而另一家醫院甚至提出自閉症合併智力障礙的可能。她形容那段時間是人生中最痛苦的經歷之一，因為孩子當時不僅不太會說話，也不會主動打招呼，若有人碰觸他，甚至會把臉撞向牆壁，嚴重時還會撞到嘴唇流血。她感慨表示：

那時我最大的願望，只是能和孩子好好對視。

面對困境，鄭正雅並沒有放棄，而是把所有心力投入在與孩子的互動與陪伴上。她說，自己幾乎把時間都花在陪玩與建立交流上，只要孩子想玩，她就盡可能陪伴。隨著時間過去，孩子的狀況逐漸改善，也讓她重新燃起希望。

專心陪伴與治療 最終證實只是發展遲緩

之後在大型醫院進行更精密的檢查後，醫師發現孩子其實並非自閉症，而是「發展遲緩」。在持續接受治療與教育訓練後，孩子的狀況持續進步，最終在2024年被醫師判定已完全康復。鄭正雅強調：

不是自閉症痊癒，而是當初被誤判為自閉症的發展遲緩，現在已經完全改善。

目前孩子的發展程度已與同齡兒童相近。

6歲數學競賽進前1.85% 學習能力展現天賦

更令人驚訝的是，孩子在學習能力方面逐漸展現出過人的天賦。鄭正雅透露，兒子特別擅長數學，5歲時就已學會韓文與乘法口訣，6歲參加數學競賽時，在30分鐘內完成160道題目，只錯2題，成績進入全體考生的前1.85%。此外，他最近也順利取得漢字七級證書。

鄭正雅過去也曾在社交平台分享兒子的成長歷程，感慨表示，3年前她最大的願望只是希望孩子能安靜坐上一秒，如今孩子不僅能專心學習，還能每天坐著讀書、寫字，讓她十分感激。她也坦言，比起競賽成績，更讓她感動的是孩子能夠堅持到最後、不輕易放棄。

