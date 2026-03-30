《逐玉》結局遭閹割 張凌赫田曦薇40秒親密戲被刪 網怒轟輸盜版
撰文：引新聞
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內地古裝劇《逐玉》26日推出付費「超前點播」大結局，觀眾可一次看完最後4集，但最受期待的「圓房戲」卻被發現大幅刪減，約40秒關鍵親密畫面與對白全數消失，引發付費觀眾不滿，質疑「花錢卻看到刪減版」，相關話題迅速在微博延燒。
綜合內地網上討論與流出片段，比對正式播出版與未刪減版本可見，原劇情描述角色謝征因中「催情香」，與長玉發展親密關係，過程中包含「從被窩鑽出」、「親吻耳垂」等細節，並搭配「藥性還沒解？」等對話，整段約40秒的親密互動，在正式上線版本中全被刪除，僅保留握手特寫與貼身鏡頭，情感鋪陳明顯被削弱。
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此外，不僅畫面遭刪，部分關鍵台詞也同步消失，使劇情連貫性受到影響。更引發爭議的是，先前在網絡外流的「洩漏版」反而完整保留該段內容，形成「正版刪減、盜版完整版」的強烈對比，進一步激化觀眾不滿情緒。
事件曝光後，大批網友湧入討論區批評：
「付費還被閹割」
「這段又沒露點，到底在刪什麼」
「等最久的戲結果被剪掉」
甚至有人直言「盜版反而比較完整」，質疑平台與審查機制標準不一。也有觀眾認為，此舉形同「背刺付費用戶」，要求劇組釋出未刪減版本。
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另一方面，《逐玉》此前於3月22日曾發生全集內容外流事件，官方微博已發聲明譴責侵權行為，但此次刪減風波，卻讓外流版本意外成為比較基準，進一步衝擊正版觀影體驗與平台信任度。
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