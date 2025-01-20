網紅Ryu、Yuma結束7年婚姻　面容憔悴道歉　女方宣布將退出頻道

YouTuber「Ryuuu TV」夫妻檔Ryu和Yuma結婚7年感情生變。



去（2024）年夫妻倆證實雙雙出軌，並答應會給粉絲們一個交代。而Ryu一直都沒與小三畫家斷關係，日前還將頻道更名，引發網友議論。

Ryu和Yuma的7年婚姻確定落幕（Youtube@Ryu）

Yuma因自己出軌行為，向大家道歉，她表示之後會退出頻道（Youtube@Ryu）

昨（18）日稍早，頻道上架新影片「謝謝你們一直以來的支持」，兩人臉色沉重宣布離婚。

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影片中，兩人面色凝重又憔悴，Ryu為去年引發的轟動道歉，「都是因為我酒後輕率地發帖」，他說網上很多消息不實，對Yuma造成傷害。

「讓Yuma看起來像壞人，是我造的孽，也因為我發的文害她被網暴，這不是我想看到的結果」



而Ryu也表示，經過一年來彼此討論後的決果，兩人決定離婚。

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Yuma也因自己出軌行為，向大家道歉，

「心痛同時也學到很多，我真心地認識到自己做的事情有多嚴重，我真的很後悔傷害了Ryu，再次向Ryu道歉」



最後，她表示之後會退出頻道，告別這一切。

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