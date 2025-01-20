網紅Ryu、Yuma結束7年婚姻 面容憔悴道歉 女方宣布將退出頻道
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
YouTuber「Ryuuu TV」夫妻檔Ryu和Yuma結婚7年感情生變。
去（2024）年夫妻倆證實雙雙出軌，並答應會給粉絲們一個交代。而Ryu一直都沒與小三畫家斷關係，日前還將頻道更名，引發網友議論。
昨（18）日稍早，頻道上架新影片「謝謝你們一直以來的支持」，兩人臉色沉重宣布離婚。
【圖輯】點圖放大看更多Yuma照片👇👇👇
+16
影片中，兩人面色凝重又憔悴，Ryu為去年引發的轟動道歉，「都是因為我酒後輕率地發帖」，他說網上很多消息不實，對Yuma造成傷害。
「讓Yuma看起來像壞人，是我造的孽，也因為我發的文害她被網暴，這不是我想看到的結果」
而Ryu也表示，經過一年來彼此討論後的決果，兩人決定離婚。
【相關圖輯】Ryu小三真面目曝光 氣質似Yuma又撞樣有村架純 顏值碾壓正宮（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+19
Yuma也因自己出軌行為，向大家道歉，
「心痛同時也學到很多，我真心地認識到自己做的事情有多嚴重，我真的很後悔傷害了Ryu，再次向Ryu道歉」
最後，她表示之後會退出頻道，告別這一切。
【相關圖輯】從面相揭穿伴侶會否出軌 專家曬出AI生成渣男渣女五官：愛情騙子（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+10
Yuma背Ryu偷食Tommy 揀人妻「落手」原來有3好處？讓男人更難忍Yuma婚變早現端倪 網民數月前估2人感情生變 情況似一出軌名人懷疑男友不忠？男人8大出軌劈腿徵兆 傾計心不在焉肯定有蹊蹺全球「最多老公出軌國家」排名曝光 亞洲這國稱霸與文化有關？男人出軌4跡象！珠寶店員揭露偷食渣男購物的露餡舉動：每天發生消防警察5大職業易出軌？離婚律師分享統計 網民發現暗藏共同點iPhone相簿暗藏神秘功能惹熱議 網揭神用途：吵架、偷情一鍵搞掂
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】