韓劇男神遭傳病重引退　腰部4次手術致站不起來　甲狀腺也出問題

韓國57歲男星朴新陽（或譯朴信陽）雖然戲劇作品不多，但幾乎部部經典，包含《巴黎戀人》、《錢的戰爭》、《Sign》等。只是這幾年鮮少出現在螢光幕前，讓人好奇他是否打算從演藝圈引退。



朴新陽這幾天拍片分享，透露自己病狀嚴重到站都站不起來，但他認為演員這一行沒有退休的說法，只要有符合自己的角色跟好作品，隨時都準備好演出。

朴新陽透露自己曾經病狀嚴重到站都站不起來。（GettyImages）

朴新陽以《巴黎戀人》、《鄰家律師趙德浩》等劇走紅：

腰開4次刀慘到站不起來 甲狀腺也出事靠畫畫自救

朴新陽25日現身藝文YouTube頻道《藝術人文學》，並以「我退圈了嗎？用最真實狀態現身的朴新陽」為主題。片中他聊到為何開始接觸繪畫，而原因就跟自己的身體狀態有關，

我在努力演戲的過程中倒下，做了4次腰部手術，之後甲狀腺也出問題，其實過去一直都是在不知道的狀態下撐過來，最後還到了連站都站不起來的程度。

駁斥引退傳聞喊隨時復出 朴新陽：有好劇本就演

至於是不是要退出演藝圈？朴新陽強調：

不知道這種說法從哪裡冒出來的。只要我有符合年紀、狀態、角色需求，我隨時都可以演出。每當有好電影、好作品，我都會考慮要不要演出。

朴新陽2019年演出韓劇《鄰家律師趙德浩2》的時候，就因急性腰椎間盤突出導致左腳麻痺，緊急開刀，當時劇組因此停播兩週。然而朴新陽一直以來就有嚴重的腰部問題，在片場都要靠止痛藥、拐杖支撐才能拍戲，2024年也曾在《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露自己的病情。

朴新陽在節目中聊身體狀態，回應引退傳聞。（YouTube@아트인문학）

此外，甲狀腺亢進導致朴新陽的體力急遽下降，甚至連要站個30分鐘都有困難，最後靠繪畫才找到心靈出口，本人也曾開玩笑自己現在更像個畫家而非演員，也因此傳出朴新陽退圈的說法。

就在身體狀態極差之際，朴新陽開始探索內心世界，他發現自己的情緒被「思念」所支配，而自己腦海中思念的正是過去在俄羅斯留學時期的朋友們，「於是某一天我就走進繪畫用品店，買了畫筆跟顏料並且開始著手畫畫。」

