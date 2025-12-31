《流星花園》女演員暈倒頭撞地緊急開刀　醒後「頭骨少了一部分」

60歲舞台劇演員、藝術總監王月日前才歡喜宣傳李國修經典劇作《半里長城》，12月29日晚她突透過社群po文驚曝11月底不慎暈倒，造成頭部重擊撞地，緊急送醫開刀，還在加護病房昏迷5天，直到清醒後轉入普通病房。



她發文坦言「頭蓋骨少了一部分」，自己能撐過來「真的太幸運」，最後更感性告白明12月30日過冥誕的亡夫李國修。

王月12月29日晚突透過社群po文驚曝11月底不慎暈倒，造成頭部重擊撞地，緊急送醫開刀，發文坦言「頭蓋骨少了一部分」。（王月（月姐） @FB）

王月表示，11月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面後，當場就昏迷沒了記憶，所幸遇到許多貴人即時伸出援手，把她緊急送往醫院，並立刻接受開顱手術取出血塊。

她事後得知，當時情況危急，兒子在手術前簽下生命急救同意書，女兒在釜山，第一時間立刻改機票飛回台北。

她表示手術順利，但仍在加護病房昏迷了5天，直到入院8天後才轉到一般病房，

也因此知道原來頭蓋骨少了一部分，每一天、每一口呼吸都變得很困難。請教了醫生，才知是因為沒有頭蓋骨，腦部直接受壓大氣壓力，就會發生這些狀況，等頭蓋骨蓋回去就會好很多。

面對突如其來的人生關卡，王月感慨一路來能撐過來真的太幸運，因為醫生告訴她，顱骨受傷造成最小傷害的意外，「我才懂了，奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前知足」。

對於目前狀況，王月透露，本周將再接受「顱骨復原」手術，她坦言心中仍有許多不安、會忍不住掉淚，但也有很多的感恩，也會想到：

我是不是還有什麼遺言沒有交代，但其實……我最想說的是一直給我幫助和鼓勵的朋友，雖然我現在沒有太多的體力可以一一好好的感謝您們，但請一定要接收我的萬千謝意。

她也感性說道：「明天是國修的冥誕，最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。」引來粉絲紛紛留言祝福，祈願她手術順利、早日康復。

