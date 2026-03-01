白富美女星車禍險毀容　眼皮被削歷經10多次手術　巨額修復費曝光

演出8點檔《豆腐媽媽》的徐千京，本身多才多藝，日前她在節目上透露，經歷過一場車禍後，在休養期間去學了各種才藝並考取證照，算是為日後演藝工作做好準備，能多爭取到機會。



徐千京在「命運好好玩」中談到，原本在北京發展的她，有次回台灣後就發生了車禍，導致眼皮被削掉，右眼視力只剩0.2，且無法閉眼，經過2、3次手術還無法修復好，讓她心灰意冷。

徐千京（Instagram@kerryhsu1217）

徐千京除了演戲，還是公司董事的「億級」身家千金：

後來在李進良鼓勵下，並推薦專門治療特殊眼疾醫師，才讓她重拾信心，每次手術要花30萬（台幣，約7.5萬港元），半年進行一次手術，她經過10幾次手術後，才恢復如今的狀態。

徐千京透露花了5年時間修復，這期間她沒有閒著，考取了中餐、西餐廚師證照，還有烘焙證照，也學了潛水，到後期修復狀況比較好，自覺比較能見人後，她再去學了馬術、鋼管、東南亞武術、詠春、巴西柔術等，希望這能為將來演藝工作有所幫助。

