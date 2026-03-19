藝人朱芯儀跟賈靜雯弟弟衛斯理結婚15年，2022年1月她開始治療乳癌，在1年內進行6次化療、12次標靶藥物（化學治療技術的其中一種方式），終於在2023年「畢業」。



日前她過40歲生日，感動發文：

謝謝我的老公，在我最脆弱的時候沒有放棄我，在我慢慢康復的時候，陪著我一起重新找回人生的方向。

朱芯儀（IG@amandachu0308）

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朱芯儀抗癌4年後重生 衛斯理不離不棄

朱芯儀於40歲生日時，公開分享罹患乳癌後的心路歷程。她提及古人「四十而不惑」的智慧，認為經歷人生考驗後，才明白不被表象與他人眼光迷惑的重要。她坦言，生病讓她意識到「活著」極為珍貴，許多曾經執著的事都可以放下，反而忽略的平凡才最值得珍惜。

朱芯儀逐一分享人生體悟，包括健康比任何事都重要、不必討好所有人、真正留下的人不需強求、愛自己是對生命的尊重，以及平凡過日子就是幸福。她感激丈夫在自己最脆弱時不離不棄，陪她重新找回人生方向。「願40歲以後的我，活得清醒，活得柔軟，也活得自由。」她強調，經歷生死才明白，能自在地活著就是人生最好的禮物。

朱芯儀總共經歷3次手術，每次進手術房都害怕得發抖、哭泣，不曉得能不能安全出來，有一次手術耗時17小時，醫生一開刀就發現朱芯儀的血塊濃得像草莓果醬，大失血1200cc，手術後朱芯儀醒來，整個人頭暈目眩、天旋地轉。

醫療費高昂，朱芯儀不敢細算，

我根本連想都不敢想，我那時候每3個禮拜要打1次化療，每一次的費用都會讓你覺得好緊張。

結婚以來，衛斯理哭的次數1隻手數得出來，卻在她確診乳癌時偷哭好幾次，看到衛斯理哭，她也很傷心，反過來安慰他：「你怎麼擔心我呢，你應該擔心那些癌細胞吧，都說乳癌是心病，我這麼樂觀，它不可能活了。」

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