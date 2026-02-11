34歲男星試鏡被女星嫌「嘴有屎味」遭換角　至今都會事先食香口膠

男星卞慶華擁有帥氣外型與結實身材，近年在台灣演藝圈表現亮眼。



但他日前卻自揭瘡疤，透露過去曾因嚴重口臭，在試鏡時被女演員嫌棄「嘴巴有大便味」，最終慘遭劇組退貨，讓他留下極大心理陰影，至今錄影前都會吃香口膠，深怕異味再度飄出。

卞慶華（IG@andybian0619）

卞慶華口臭 試鏡嘴飄大便味嚇跑女星

卞慶華在TVBS《11點熱吵店》回憶，高中畢業因想進入演藝圈，便積極參加試鏡。當時他與一名女演員對戲，過程中發現對方頻頻皺眉，甚至顯露不耐煩的神情。身為新人的他，當下以為是自己演技生澀或資歷太淺才被瞧不起。

後來，該名女演員直接喊卡，並向製片表達不滿，直到試鏡結束後，製片才直接向他點破殘酷真相：「女生說你嘴巴有大便味。」讓卞慶華當場尷尬不已，也因此就痛定思痛決定正視口腔問題。

卞慶華試鏡，被女演員反映有口臭問題。（YouTube@11點熱吵店）

他認為，除了先天牙齒排列亂，還有智齒被牙肉包覆，導致齒縫極易卡菜渣，講話時常飄出異味，雖之後拔掉4顆智齒，情況略有改善，但牙齒亂的問題依舊存在。

此外，卞慶華也坦言，年輕的他不愛喝水，只喝含糖飲料，加上愛吃鹽酥雞等重口味宵夜，讓口氣變得相當可怕，在經歷試鏡被退貨的打擊後，他也進行牙齒矯正，徹底改善門面。

留下心理陰影 阿KEN親「聞」掛保證

但儘管牙齒已矯正完畢，「大便口臭」的黑歷史仍在卞慶華心中留下深刻陰影，幾年前的粉絲見面會，因最後要與粉絲近距離互動，他也直言每每都感到「超不好意思」，擔心口氣問題再出現，因此養成隨身攜帶口氣芳香的習慣。

就連至今錄影前，他都會吃一片香口膠，直到開機前才吐掉。為了驗證現況，他也在節目中大膽請求主持人阿KEN「試聞」。在近距離嗅聞後，阿KEN也安慰道：「沒有，其實還好，沒有什麼異味。」認為可能是過往的經歷造成的心理作用。

