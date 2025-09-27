《甄嬛傳》四郎流落民間？臭豆腐老闆撞臉陳建斌 網笑：皇上擺檔
宮鬥劇《甄嬛傳》如今仍是不少人心中的經典，大陸武漢一名臭豆腐攤的葉姓老闆，因長相神似男星陳建斌，在隔壁攤老闆的遊說下，著裝成劇中「四郎」的造型，甚至將店名改為「四郎臭豆腐」，吸引不少網友前來朝聖。
綜合內媒報道，武漢一家臭豆腐攤的40歲葉姓老闆，之前經營早餐店，不過成效不佳，又因妻子愛吃臭豆腐，隨即轉行賣臭豆腐。他透露，一直以來都有人提過，他長得酷似《甄嬛傳》中四郎的扮演者陳建斌，但自己都沒有很在意，直到隔壁攤老闆建議他買劇中同款帽子戴上，被路過的顧客拍了影片後發到網路上，隨即掀起網友熱議，不少人特地過來打卡朝聖。
據葉姓老闆表示，網路上影片爆紅後，生意也跟著有所好轉，大概比之前好了一半左右，尖峰時段3小時可以賣出60多份，妻子也時常會來攤位幫忙，還被顧客調侃：
四郎帶麗嬪出來賣豆腐了。
後來他也決定將店名改為「四郎臭豆腐」，甚至將陳建斌的劇照放到招牌上宣傳，出攤時也會模仿劇中造型來吸引顧客。
網友們留言大玩《甄嬛傳》劇情梗
相關影片也在網路上流傳，不少網友紛紛留言大玩《甄嬛傳》劇情梗：
「四郎，旖梅園的梅花比不得夜市的臭豆腐香嗎？」
「我覺得四郎臭豆腐菀爾一笑的樣子甚美」
「四郎：嬛嬛，那年杏花微雨，你還記得我炸的臭豆腐嗎？」
「這道油炸臭豆腐，是朕日甚愛！賜給年大將軍品嘗」
「嬛嬛，朕出攤啦」
不過也有人提醒，放陳建斌的劇照恐怕已經違法，「真不怕被告啊，廣告牌這麼大的大頭照」，葉老闆則回應道，自己也有點擔心，已經計畫將招牌上的劇照換掉，現在自己最主要想將店經營好。
