蔡少芬大爆朱茵為一事拍攝現場道歉　即場反撃：你嬲完未啊？仲講

邵氏新劇《風華背後》昨日（7日）於觀塘一酒樓舉辦煞科宴，劇中一班演員都有出席：汪明荃、蔡少芬、朱茵、黃宗澤、姜大衛、鄭希怡、譚俊彥、丁子朗及林嘉華等人。蔡少芬及朱茵接受傳媒訪問時都對已煞科表示「唔捨得」，經過4個月的密集式相處後，姐妹情更有增無減。

邵氏新劇《風華背後》昨日於觀塘一酒樓舉辦煞科宴，劇中一班演員都有出席。(葉志明 攝)

四個月的密集拍攝

提到四個月的密集拍攝，蔡少芬感嘆時間飛逝：「今次真係覺得好似喺一個大家庭入面，一齊喺度做一個好開心嘅嘢，咁所以我自己就好滿足，同埋會好唔捨得。」 旁邊的朱茵亦笑言，隨著默契增加，大家在片場的互動愈來愈隨意，「開頭都要啲時間去適應返個節奏，但拍拍下愈來愈唔捨得啦，同班工作人員變成咗朋友。」

提到四個月的密集拍攝，蔡少芬感嘆時間飛逝。(葉志明 攝)

蔡少芬契仔張鎬濂都特登嚟探班。(葉志明 攝)

張鎬濂同區珀豪路過都特登嚟探班，仲同好兄弟丁子朗見吓面，其實區珀豪同蔡少芬姒前都一齊拍過劇㗎。(葉志明 攝)

「相愛相殺」的情誼 鬧完交反而更親密

最令觀眾感興趣的，莫過於她們私下的相處模式。她們大爆在片場經常發生「小爭執」，但這種「火花」反而成為感情的催化劑。蔡少芬：「我試過一場戲同佢嗌交嘅，咁我要話佢佢又要話我，大家去鬧對方。但係排嘅時候我望住佢，我睇到佢嘅眼神所有嘢，我諗到跟住落嚟嘅戲，我同導演講：『我鬧唔落喎，點鬧啊，唔捨得鬧佢啊，好心痛喎。』」 她形容這種關係是「有怨有愛」，即便偶爾有磨擦，也能迅速和好，「其實我覺得唔會驚對方嬲嘅嘢，就係因為大家熟啊，如果驚對方嬲就會就住啦就住啦，算啦忍咗佢。」

最令觀眾感興趣的，莫過於蔡少芬及朱茵私下的相處模式。(葉志明 攝)

朱茵都表示「唔會」：「有咩嘢咪講咗出嚟，嬲咪嬲咗去咪算囉，即係都係人嚟㗎嘛。」這種「相愛相殺」的感情令她們沒什麼不能說，直接了當。蔡少芬突然大爆朱茵有在拍攝現場道歉，朱茵即笑著咆哮：「你嬲完未啊？仲講！」但原來朱茵只是示範她們在拍攝現場時的互動。

蔡少芬突然大爆朱茵有在拍攝現場道歉。(葉志明 攝)

被問到如果再加上陳法蓉及洪欣一起演時，她們異口同聲表示「如果有機會就好啦」，但朱茵清醒地表示「大單啦」，原來她想到如果4個人在一起拍時會：「會唔會OT呢不停，如果4個痴埋一齊OT就大單啦。」

朱茵清醒地表示「大單啦」。(葉志明 攝)

