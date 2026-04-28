楊冪突曬臉部傷勢照 眼周現紅痕疑遭蒸汽燙傷 粉絲心痛擔憂毀容
撰文：聯合新聞網
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大陸女星楊冪近日在拍戲期間驚傳出現小意外。
她4月27日透過微博自行公開臉部受傷情況，疑似因使用蒸汽眼罩不慎造成低溫燙傷，右眼周邊留下明顯紅痕。消息曝光後也迅速在網絡上掀起關注。
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楊冪目前投入古裝劇《江山大同》的拍攝，他在社交平台上曬出傷勢照，畫面可見右眼下方出現兩道紅印，雖然範圍不大，但痕跡清晰。她以一貫輕鬆語氣寫下「蒸汽眼罩咬我」，推測是在拍攝空檔使用產品舒緩疲勞時發生意外。
貼文曝光後，網友紛紛留言關心：
「看起來就很痛」
「臉真的要好好保護」
也有人質疑產品安全性：
「蒸汽眼罩威力這麼大嗎」
「是什麼牌子」
但其實類似情況過去並非個案，演員張馨予曾分享拍戲時使用蒸汽眼罩導致低溫燙傷的經驗，指出此類傷勢初期不易察覺，但恢復期較長，並提醒使用時需格外留意安全。
對於此次狀況，楊冪工作室回應表示，傷口已由專業人員處理，目前並無大礙，同時提醒外界使用相關產品時務必注意安全。工作室也轉發貼文寫下「捉到一隻被蒸汽眼罩『偷襲』的姐姐」，再度引發討論。
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