33歲女星滯留杜拜多日終抵大馬報平安　粉絲怒轟經紀公司罔顧安危

繼早前阿聯酋爆發衝突導致領空受影響後，這場戰火的餘波亦正式蔓延至娛樂圈。3月3日，迪麗熱巴工作室突然發布緊急聲明，表示因「不可抗力因素」，迪麗熱巴將被迫缺席巴黎時裝週。雖然工作室在聲明中強調「熱巴目前一切平安，藝人和團隊也在一起互相照應，請大家不要擔心」，但隨着話題「#迪麗熱巴滯留迪拜（杜拜）#」火速登上微博熱搜，事件背後的荒謬行程安排隨之曝光，瞬間點燃了全網粉絲的怒火！



內地女星迪麗熱巴（迪麗熱巴微博）

3月3日迪麗熱巴工作室突然發布緊急聲明，表示因「不可抗力因素」，迪麗熱巴將被迫缺席巴黎時裝周。（微博截圖）

突發「不可抗力」缺席時裝周 滯留杜拜驚險萬分

引爆這次粉絲大規模抗議的核心原因，並非單純的「缺席活動」，而是工作室令人費解且極度不專業的行程統籌。據網上爆料及粉絲整理的行程資訊顯示，迪麗熱巴的原定計劃是經杜拜（阿聯酋）轉機前往巴黎。

粉絲爆料的迪麗熱巴行程資訊。（小紅書截圖）

然而，早在2月28日，阿聯酋已因衝突升級而宣布關閉領空，導致熱巴被迫滯留杜拜超過24小時。更令人心驚膽跳的是，據網上消息透露，她身處的杜拜T3航站樓（轉機地）附近一度疑似遭導彈碎片擊中並發生爆炸，情況極度危險。

美國以色列伊朗衝突爆發後，杜拜機場一度遇襲。（小紅書影片截圖）

逃出生天抵達大馬 親自發文報平安

粉絲爆料迪麗熱巴已經飛抵馬來西亞。（小紅書截圖）

經歷了漫長且恐懼的等待後，熱巴終於成功撤離危險地帶。3月4日，她的微博IP顯示已安全落地馬來西亞。當晚八點，迪麗熱巴親自發文向大眾報平安，安撫粉絲的焦慮：

和大家報個平安，現在我和團隊的伙伴們都已安全，各方面的事項公司也已經處理安排好，我們一切都好，請放心。很抱歉讓大家擔心了，感謝大家對我的關心，希望大家都能平平安安的。 迪麗熱巴

雖然熱巴已安全脫離險境，但粉絲對於工作室的統籌安排感到極度憤怒，認為這是一場完全可以避免的「人禍」。

3月4日，迪麗熱巴的微博IP顯示已安全落地馬來西亞，當晚八點親自發文向大眾報平安。（迪麗熱巴微博）

差別待遇惹公憤 「不可抗力」成失職擋箭牌

當得知偶像經歷了如此驚心動魄的生死關頭，熱巴的粉絲群情洶湧，怒火直指其工作室。粉絲認為，一句輕描淡寫的「不可抗力」絕對無法掩蓋團隊在統籌與危機處理上的嚴重失職，最令粉絲震怒的是，團隊其他成員（如化妝師、經紀人等）竟然都被安排了直飛巴黎的穩妥航班，唯獨身為核心藝人的熱巴，卻被安排走這條具潛在風險的高危中轉路線。

粉絲要求工作室團隊解釋為何要安排迪麗熱巴走這條具有潛在風險的中轉路線。（微博截圖）

有粉絲激動直言：「你們搞出的重大統籌事故，全部引咎辭職吧！」大聲指責經紀公司沒有為迪麗熱巴準備應急方案（Plan B），是對其人身安全的極度不負責任，更是在中國駐阿聯酋大使館及中國駐杜拜總領事館早已發布安全提醒的情況下，團隊沒有展現出專業的風險意識，提早為熱巴更改原有計劃。

有粉絲激動直言：「你們搞出的重大統籌事故，全部引咎辭職吧！」（微博截圖）

這次事件雖然有驚無險，但無疑對迪麗熱巴幕後團隊的專業形象造成了巨大打擊。截至目前為止，迪麗熱巴工作室仍處於「潛水」狀態，暫未對粉絲「為何不買直飛巴黎機票」、「缺乏應急方案（Plan B）」等強烈質疑作出任何正面回應。