迪麗熱巴樣貌突變惹替身陰謀論　網民擔憂：眼鼻口唇全都不一樣

現年33歲的內地頂流女星迪麗熱巴憑天生麗質的精緻美貌而爆紅，是公認的新疆四大美女之一，成為各大品牌的寵兒。近日迪麗熱巴與陳星旭主演的新劇《梟起青壤》開播，兩位主角現身宣傳活動為新劇造勢，不過比起劇集熱度，熱巴的奇怪樣貌卻成為網民焦點。

迪麗熱巴是公認的新疆四大美女之一。（微博）

迪麗熱巴五官精緻。（微博）

近日迪麗熱巴現身新劇宣傳活動時，以低胸上衣襯短裙亮相，期間更大跳抖音爆紅的抖肩舞。不過迪麗熱巴的動作生硬，表情及樣貌跟過往有很大分別，隨即引起網民熱議，更有人認為出席活動的只是熱巴的替身，而不是真正的迪麗熱巴。

迪麗熱巴宣傳新劇時大跳抖肩舞。（小紅書）

迪麗熱巴因樣貌跟過往分別很大而引起「替身陰謀論」。（小紅書）

有網迷指熱巴的眼鼻口唇都不一樣。（小紅書）

迪麗熱巴樣貌突變。（小紅書）

由於熱巴的樣貌跟過往有很大分別，令「迪麗熱巴換人了」登上了熱搜，有大批網民都對此感到好奇，更留言表示熱巴一向跳舞都很好，看片中動作生硬令人懷疑：「根本就不是熱巴本人」、「感覺不是同一個人 難道又是替身？」、「有人說是因為胖了，其實不是胖了，是針打多了」、「這絕對不是她」、「下巴變方、眼神少了水靈感、不同人！氣質完全不一樣」、「看起來跟本人差太多」、「一點都不像 還是以前漂亮」、「熱巴跳舞很好的，那個動作一看就不是她」、「絕不是同一個人，眼鼻口唇全都不一樣！」。不過亦有網民表示有可能只是妝容或是醫美過度，導致面容改變。

網民指熱巴跳舞一向都很好，看片中的生硬動作就認為並不是熱巴。（小紅書）

網民指氣質完全變了。（小紅書）