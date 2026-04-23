《青春有你》周墨突發腦梗塞　暴瘦30kg面癱坐輪椅　嘆人生按暫停

27歲中國男星周墨（本名何枝紅）曾參加過選秀節目《青春有你3》受到關注，近日卻驚傳罹患腦梗塞，健康狀況急轉直下，引發外界震驚與關心。



周墨日前在社交平台發文自曝，確診為右側小腦半球腦梗死，坦言：

從來沒想到27歲會得這個病，人生彷彿被按下暫停鍵。

周墨，本名何枝紅（抖音@周墨）

27歲內地男星周墨驚傳罹患腦梗塞：

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並透露目前已出現臉部麻木、語言困難等症狀。他回憶發病當時，原以為只是感冒導致頭暈，未料持續數日未改善，經檢查後才確診為腦梗死，錯過黃金治療時機。

據了解，身高185cm的周墨，發病後體重一度驟降30kg，身體狀況明顯惡化，目前日常行動需仰賴輪椅，站立時也難以保持平衡，說話與歌唱能力皆大不如前，仍在積極接受復健治療中。他表示，目前以保守治療為主，透過藥物控制病情，但恢復進度緩慢。

周墨也曝自身病因，認為可能與長期熬夜、高強度工作及不良生活習慣有關。他也藉此經歷提醒大眾，年輕人同樣存在罹患腦血管疾病的風險，呼籲「身體不適一定要及時就醫，不要硬撐」，並強調應減少熬夜、飲酒與吸菸，重視健康管理。

畢業於四川音樂學院的周墨，過去曾參與戲劇《青春期4》、《昆侖傳》演出，並翻唱《別知己》、《漂洋過海來看你》等作品，在網路上累積一定人氣。如今突如其來的重病，讓演藝事業被迫中斷，也讓粉絲相當不捨，紛紛湧入留言為他加油打氣，盼望他早日康復、重返舞台。

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