瓊瑤劇女角驚傳離世享年61歲　唯一演遍四大名著女演員傳患腦瘤

內地女星何晴驚傳13日於北京離世，享壽61歲。她因演出瓊瑤連續劇《青青河邊草》被台灣觀眾熟知，對大陸觀眾而言，是唯一一位演過四大名著翻拍劇的女演員，古典美人的顏值令人印象深刻，然而近年傳出罹患腦瘤，因此淡出演藝圈。



何晴在1991年播出的《青青河邊草》扮演「華又琳」在台灣打開知名度，隨後在台灣中視古裝八點檔《戲說慈禧》扮演「慈安太后」，接著演出《人面桃花》、《情劍山河》等八點檔台劇。

何晴因演出瓊瑤連續劇《青青河邊草》被台灣觀眾熟知，也是唯一一位演過四大名著翻拍劇的女演員，古典美人的顏值令人印象深刻。（華商報）

她也活躍大陸戲劇圈，曾演出四大名著翻拍劇《西遊記》憐憐、《三國演義》扮演小喬、《水滸傳》扮演李師師、《紅樓夢》秦可卿等。👇👇👇

而何晴因拍戲與演員許亞軍相戀，兩人於1995年結婚，並育有一子許何，2003年離婚，婚姻僅維持8年告終，後來與大9歲演員廖京生再婚。

她的歌手好友黃綺珊2015年4月曾發文為她祈福，

為我親愛的何晴姊妹每日守望禱告，願醫治的手與信心的靈與她同在！

就在那年傳出她罹患腦瘤並接受治療，2016年一度透過戲劇復出後，又再次息影調養身體。知情人士向陸媒透露，她生病後一直希望低調，讓大家永遠記得她美好的形象。

陸網翻查何晴最後一次公開露面，是2014年央視《回聲嘹亮》節目的《水滸傳》劇組重聚特輯。她身穿古裝，以溫婉嗓音演唱〈又見炊煙〉。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】