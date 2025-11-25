元老級演員李順載逝世　90歲獲KBS大賞　總統李在明發文悼念

韓國元老級演員的李順載在25日凌晨逝世，享年91歲，韓國總統李在明亦發文悼念。李順載被韓國國民尊稱為「國民爺爺」，雖在2024年因健康原因暫別舞台，但他仍出演戲劇和電視劇，並在KBS電視台演技大獎上榮獲最高獎項（大賞）。此前李順載被爆料「壓榨」經紀人，把對方當長工對待，此事當時引發了網絡熱議，但隨後李順載與前前經紀人發文澄清。



韓國元老級演員、被國民稱作「國民爺爺」的李順載，在25日凌晨逝世，享壽91歲。（X@yonhaptweet）

李順載逝世丨90歲高齡獲獎

2025年1月11日，李順載憑電視劇《狗之聲》在「2024 KBS演技大賞」中奪得最高榮譽的大賞，以90歲高齡成為該電視台的最高齡大獎得獎者，據悉此次頒獎禮因濟州航空客機事故以先錄後播形式公開。

李順載憑電視劇《狗之聲》在「2024 KBS演技大賞」中奪得最高榮譽的大獎，以90歲高齡成為該電視台的最高齡大獎得獎者。（Facebook@KBSdrama）

這次頒獎典禮是李順載於2024年年10月宣佈休息後首次出現在公眾面前，健康情況轉差的他在後輩演員的攙扶下登上舞台。在領獎時，李順載哽咽道：「這輩子添了太多麻煩，謝謝所有人。」同時他也對《狗之聲》中飾演警犬的蘇菲和他任教大學的學生表示感謝。

李順載逝世丨曾被曝「壓榨」經紀人

2020年韓國媒體《SBS 8點新聞》報導，李順載的前經紀人金某曝光自己長期被叫到李順載家搬重物、做資源回收，2個月只休息5天、一周工作55小時，月領只有180萬韓元（約9,500港元）之外，公司還沒幫他買基本保險。他跟李順載反應後，隔天就被開除，委屈表示：「他們沒把我當經紀人，根本把我當成長工。」報道出街後引發了網絡熱議，李順載的慈祥爺爺形象大毀。

2020年，李順載遭爆料使喚經紀人搬重物、做資源回收，公司還沒幫買基本保險。（YouTube@SBS 뉴스）

李順載對此回應稱自己確實有拜託經紀人做事，但沒有爆料與報道的那麼離譜，得知對方被解僱時，還有給金某100萬韓元（約5,200港元），同時如有必要會對《SBS 8點新聞》採取法律措施。亦有一名自稱是李順載前前經紀人的白某發文幫李順載澄清，他表示「李順載不是會隨意使喚別人、不當對待他人，說李外表雖然冷酷，其實很怕麻煩到別人。」

李順載逝世丨韓國總統發文悼念

「國民爺爺」李順載於2025年11月25日凌晨去世，按韓國傳統虛歲計算方式（出生即1歲）享年91歲，實際周歲為90歲（1935年10月10日出生）。當天韓國總統李在明還發文悼念，稱「他留下的作品和精神遺產将作為韓國寶貴的文化遺產代代相傅」。

韓國總統李在明發文悼念李順載，稱「他留下的作品和精神遺產将作為韓國寶貴的文化遺產代代相傅」。（Facebook@이재명）

李順載於1956年出道，至今出演過140餘部影視劇，作品貫穿世代。無論是被大陸央視引進的首部韓劇《愛情是什麼》，到刻進韓國年輕人DNA的《搞笑一家人》「順才少爺」，再到榮獲「2024 KBS演技大賞」大賞的《狗之聲》，他用鮮活演技打破了文化隔閡。

韓國元老級演員、被國民稱作「國民爺爺」的李順載。（網上圖片）

李順載還有過短暫的從政經歷，他曾於1970至1980年代擔任韓國放送演技人協會會長，1992年，李順載代表民主自由黨當選1992年第十四屆大韓民國國會議員，但在卸任後重新回歸演員本行。逝世前，李順載還在嘉泉大學戲劇系擔任客座教授。