鍾景輝逝世｜王祖藍發文痛悼恩師　開創先河改寫無數人生

人稱「King Sir」的香港戲劇界泰斗鍾景輝今日（3日）驚傳離世，王祖藍發文深切悼念，感念其一生活躍於舞台且德高望重，培育出無數演藝人才。

鍾景輝6月3日傳出離世消息，享年89歲。（IG@hoi1218）

王祖藍發文悼念鍾景輝

王祖藍在社交平台感性發文，回憶其心中永遠的恩師鍾景輝：「六十年代，華人社會並不流行學習戲劇的專業氛圍，King Sir隻身飛到美國學習戲劇，可謂異類，後來更成為當時唯一一位入讀耶魯大學戲劇碩士的亞洲人，是異類中的先鋒，先鋒中的精英。他帶着高深的造詣、單純的理想回港，創立了無綫電視藝員訓練班和香港演藝學院戲劇學院，史無前例地以專業系統教育培訓戲劇人才，自此，來自不同家庭、不同環境、喜歡戲劇的「異類」，就像進了X-Men的學校一樣，終於有書可讀，有夢可追，能找到同學，覓到知音！當中，包括我和眾師兄弟姊妹。」

王祖藍發文深切悼念（IG@wong_cho_lam）

願在天家的舞台上繼續尋夢

王祖藍表示自己有幸在鍾景輝離任前幾年入讀並上過他的課，恩師所堅持的藝術原則讓人終生受用：「後來入了演藝圈，有機會邀請King Sir參與老表2和福祿壽的演出，他為支持學生，從不推卻，演盡人生百態、莊諧並重，學生從旁敬仰，足見King Sir教導非紙上談兵，而是實踐有道。King Sir奠基的戲劇教育，改變着每一位學生的人生軌跡，即使他早已離任，後來的藝訓班和戲劇學院的師弟妹，甚至全港的影視圈後輩，無不順着King Sir所創的先河，乘着夢想的輕舟追尋戲劇理想。King Sir，我們感謝你！ King Sir，我們想念你！願你在天家的舞台，繼續演你喜歡的角色、繼續尋夢！」