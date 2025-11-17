舒淇首度回應生育：曾停工一年備孕　曝與馮德倫「未能如願」真相

舒淇和馮德倫2016年結婚，兩人一直沒有生育，屢被外界揣測與丈夫「選擇當頂客族（丁克，DINK/DINKY，選擇不生育的夫妻）」。



她最近接受鄭裕玲專訪，首次正面回應生育問題，明確否認不要孩子的傳聞，強調：

不是不想要，一直都很想要，但一直未能如願。

舒淇透露，2016年與馮德倫結婚後，她曾為了備孕刻意停工一年，全心調養身體，但因健康因素始終未成功，之後夫妻倆改以順其自然的方式面對。她也坦言，目前年齡已高，「年紀大了真的比較難有（孩子）」、「自然受孕機率下降，因此不再強求」。

舒淇和馮德倫婚後日常。（sqwhat@IG）

外界長期揣測馮德倫主導不要小孩，舒淇也在訪中為丈夫澄清：

他從來沒有說要當頂客族，也沒有逼我。

她表示兩人就無子女的現狀早已取得共識，婚姻並未因此受到影響。

談及自身對生育的猶豫，舒淇坦言與童年創傷有關。她提到原生家庭曾有暴力陰影，例如因煮飯失誤被責罵、兒時為躲避父親酒後失控而躲進衣櫃等經歷，使她長期懷疑自己是否具備成為好母親的能力。她認同主持人鄭裕玲的看法：

不是每個人都適合做父母。

因此對生育一直抱持謹慎態度。

