舒淇《女孩》指定他演「家暴父」　邱澤揭挑戰「重口味」角色內幕

邱澤在舒淇首導電影《女孩》中扮演酗酒和暴力的父親，大部分場面都是他喝得爛醉，走路東歪西倒，醉生夢死的樣子。他接受《聯合早報》電郵訪問時說，表演完全不依賴酒精而是百分百靠演技。



邱澤現實中的酒量一般，而在整個拍攝的過程中他「一滴酒都沒喝」。在塑造角色時，他也沒有參考真實人物或其他影視角色，他說：

全靠劇本的提示和導演的說明，還有自己的想像。

舒淇指定邱澤演電影《女孩》中的「酗酒家暴父」：

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《女孩》4月16日在新加坡公映，戲裏的暴力元素雖然通過隱晦方式呈現，但負面情緒滿溢。邱澤在拍攝期間並沒有被角色影響心情，「每天都有拍到我們想像中的鏡頭，和很多很好看及很有詩意的畫面，反而很開心。」

劇中扮演遭他暴力對待的女兒由白小櫻扮演，她在電影的一個幕後花絮中說，還好是邱澤演爸爸，否則她可能留下陰影。邱澤說：「我跟白小櫻在電影《當男人戀愛時》合作過，對彼此有所認識，表演上也有默契，所以這次拍攝非常順利。」

抱着學習心態進劇組

舒淇曾在訪問中說，很幸運找到邱澤來演父親的角色，因為她希望這個暴力的爸爸是一個長得好看一點的人，降低觀眾對這個角色的憎惡。

邱澤告訴早報，他接到演出邀約時，看完劇本馬上就決定要出演了。

能夠跟參與舒淇導演的作品是一件非常開心的事，尤其這是導演的首部電影長片，更是榮幸。

他說自己抱着學習的心態進劇組，「因為這個團隊、導演、攝影師、服裝造型、收音師，到剪接師，還有監製如芬姐，都是我在電影界的前輩」。

問邱澤，和第一次當導演的舒淇合作，彼此有什麼要求和期待？他展露謙虛一面回應：「要說要求和期待的話，只有對自己的要求，希望演出能夠貼近劇本，不讓大家失望。」

對未來角色沒有預設

邱澤與許瑋甯婚姻美滿，育有一個兒子，而在片中是一個不善言語的男人，總是通過很激烈的方式表達自己。記者問他在現實中和另一半的溝通方式及「愛的語言」（love language），他難掩直男性格回應：「問我不準，得去問平時跟我相處的人。」

更多邱澤照片：

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已為人父的他談到《女孩》裏情緒飽滿的場面時說：「女兒在雨中要求媽媽跟她一起離開這個家，反而被媽媽推走的那場戲，非常動人且難過。兩位演員都表現得非常好。」

至於他在片中對9m88扮演的妻子性暴力的場面，他說兩人在拍攝之前做排練及鏡位的溝通，

團隊也盡力做好導演在劇本里想呈現的畫面。

至於未來是否暫時遠離這麼「重口味」的角色，或因此喜歡上挑戰這樣的角色，他說自己沒有太多預設。

《女孩》2025年9月在威尼斯影展放映時獲得觀眾起立鼓掌15分鐘，讓邱澤非常感動。「第一次感覺到這個世界有這麼多人一起喜愛着電影，同時也感受到一部電影的能量超乎我的想像。參與舒淇導演的首部電影長片，再一起到威尼斯影展，意義非凡。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】