舒淇49歲仍不斷突破　從性感女神、影后到得獎導演的華麗轉身

在第30屆釜山國際電影節的閉幕禮上，舒淇站在領獎台上，手捧最佳導演獎獎盃，眼眶泛紅，語帶顫抖地說：謝謝他娶了一個不常在家的女人。這句感言不僅讓全場動容，也讓網友瞬間被甜到她口中的他，正是她的丈夫馮德倫。



《女孩》：一部獻給受傷靈魂的温柔之作

舒淇自編自導的電影《女孩》，以1988年的台灣基隆港為背景，講述一個在家庭暴力陰影中成長的少女如何尋找自我、走向和解的故事。影片風格細膩、鏡頭隱喻豐富，既有導演侯孝賢的文藝氣息，也有舒淇自己的人生投影。

主角林小麗是一個沉默寡言、內向敏感的少女，生活在一個充滿張力的家庭中，父親酗酒成性，母親情緒不穩定。她在學校裏不合群，在家裏沒有安全感，渴望自由卻不知自由為何物。

直到她遇見了李莉莉，一個活潑、無拘無束的女孩，像一道光闖入她的世界。李莉莉帶她去看海、跳舞、畫畫，讓她第一次感受到世界的色彩。但母親阿娟卻因女兒的變化而感到不安，母女之間的衝突逐漸升級，揭開了兩代女性在命運中的互相映照。

影片高潮是小麗離家出走，在李莉莉家中感受到真正的温暖。最終她選擇回家面對母親，說出自己的感受。結尾是她站在基隆港邊，望着逐漸晴朗的天空沒有笑容，但眼神堅定，彷彿在告訴自己：我可以重新開始。

這部作品不僅入圍威尼斯、多倫多等國際影展，更在釜山電影節一舉奪得最佳導演獎，成為該獎項設立以來首位獲獎的女性導演。舒淇將這部作品獻給所有心裏有傷的女孩們，希望她們都能勇敢走出屬於自己的未來。

舒淇的前半生：從模特到影后，再到導演

舒淇出生於1976年，祖籍福建，成長於台灣。她早年以模特身份出道，後因《色情男女》一舉成名，獲得金像獎最佳女配角與最佳新演員。隨後，她憑《千禧曼波》《刺客聶隱娘》等作品在國際影壇嶄露頭角，成為紅毯常客與評審團座上賓。

她的演藝生涯可謂出道即巔峰，但她並未止步於演員身份，而是選擇挑戰自我，轉型為導演。《女孩》正是她閉關13天寫出的劇本，傾注了她對女性成長、家庭創傷與自我療愈的深刻理解。

馮德倫：那個家裏沒地方放獎盃的男人

舒淇在領獎台上放閃，馮德倫則在社交媒體上凡爾賽式回應：

又贏？家裏沒位放啊導演！

網友笑稱：這不是頒獎禮，是撒狗糧現場。

這對夫妻的互動總是帶着煙火氣。舒淇拍戲半年不歸，馮德倫就帶着她最愛的零食探班；馮德倫轉型遇挫，舒淇零片酬出演《俠盜聯盟》力挺。他們的婚姻沒有華麗儀式，卻有最真實的陪伴與理解。

舒淇曾說：我們是老夫老妻了，但天天都是情人節。而馮德倫則用行動證明：真正的愛，是在你遠行時，家裏那盞燈始終為你亮着。

舒淇以《女孩》一片完成了從演員到導演的華麗轉身，不僅在國際影壇贏得掌聲，也在觀眾心中留下深刻印象。這部作品以細膩的筆觸描繪女性成長的痛與美，既是她個人創傷的療愈，也是對社會的温柔呼喚。

她的生平經歷讓人看到一個女性如何在娛樂圈中堅持自我、不斷突破，而她與馮德倫之間的風趣婚姻，則為她的藝術人生增添了温暖與人情味。舒淇不只是光影中的女主角，更是用鏡頭講述真實、用生活詮釋愛的導演。她的故事，是一部正在繼續書寫的電影。

