前AOA珉娥14歲慘遭暴打性侵留惡夢　18年後判決出爐加害者終認罪

韓國女團AOA前成員珉娥多年來深受童年陰影困擾，曾多次公開控訴學生時期遭受嚴重校園暴力與性侵，引起網民極大關注。歷經長達4年的法律訴訟，案件日前迎來二審判決，加害者最終在法庭上親口承認性侵罪名。珉娥隨即在社交平台發表長文，坦言雖然官司漫長，但加害者認罪對她而言意義重大。

前AOA珉娥遭性侵判決出爐「加害者認罪了」。（IG@new.kma）

14歲被帶到陌生男子家中慘遭暴打與性侵

珉娥過去曾痛心揭開這段藏在心中長達18年的瘡疤。她透露在14歲時，被喜歡的男生帶到陌生男子家中，未料現場竟有當地知名混混。她因感到害怕想要離開，卻慘遭毆打，暴力其後更演變成性侵事件。當年因韓國社會氛圍保守，年幼的她不敢去醫院亦不敢報警，只能選擇隱忍，導致多年來活在惡夢之中，甚至曾因情緒不穩企圖輕生。

珉娥曾公開初中曾被性侵的慘痛經歷。（網上截圖）

珉娥自殺未遂後首露面（YT@점점tv）

珉娥手臂上清晰可見她當日的自殘傷痕。（YouTube截圖 / @점점tv）

珉娥坦言放下重擔

雖然二審判決中加害者承認了強姦罪（傷害罪未成立），但由於案件已超過法律追訴期時效，無法對加害者進行實質懲罰。面對這無奈的現實，珉娥在長文中釋懷地表示：「雖然結果是有罪或無罪很重要，不過就算只有承認一項罪名，就已具有極大的意義……不論如何，已證實那人是壞人，我應該足以對現今的結果感到滿意。」她更透露如釋重負，心情輕鬆了不少，感覺「因為有一份作業，終於完成了。」

珉娥坦言放下重擔。（IG@new.kma）

珉娥鼓勵大家：鼓起勇氣用力發聲

經歷了長年的法律拉鋸戰，珉娥並未被擊倒，反而藉著自身痛苦的經歷，暖心向其他有著相同遭遇的被害者們隔空喊話，呼籲大家要堅強：「請不要自責，不要躲藏，這並不是羞恥的事情，希望大家能更加鼓起勇氣，用力發聲。」雖然她坦言人生中仍有許多未解的難題，目前會先專注於治療，但她的堅強與勇氣已觸動無數網民，紛紛湧入其帳號留言為她加油打氣。

珉娥（IG@new.kma）