吳佩慈發文追憶大S　兩人曾定婚姻私密約定　淚訴不只是失去好友

大S（徐熙媛）已辭世一年，演藝圈好友持續以各自的方式追憶她。好友吳佩慈4日在IG發文，分享一段兩人之間鮮為人知的小故事，字裡行間滿是思念與不捨，感動不少網友。



吳佩慈透露，當大S第一段婚姻開始不快樂時，曾半開玩笑、半認真地對她說過一句讓她至今難忘的話。大S當時表示，若有一天吳佩慈也不快樂，兩人可以「重組家庭」，由她出去工作賺錢當爸爸，吳佩慈則在家照顧孩子當媽媽。

吳佩慈發文悼念大S。（IG@pace_wu）

突如其來的提議讓吳佩慈哭笑不得，立刻回應：

我的姐，妳是在唱衰我嗎？

一句玩笑話，也成了兩人深厚情誼的見證。

雖然這個「重組家庭」的計畫最終沒有實現，但吳佩慈感性表示，大S後來也找到了畢生摯愛，而這段對話卻讓她深刻感受到，彼此早已是能在低谷時互相依靠的存在。她哽咽寫下：

所以我失去的，豈是一個好朋友而已啊！

最後吳佩慈以「美麗、善良、可愛、大方、義氣的姐」來形容大S，並深情喊話「永遠愛妳！」短短數行文字，道盡多年姐妹情，也讓外界再次看見大S生前留給身邊人的溫暖與力量。

