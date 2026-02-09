21歲國際名模家中猝逝　警方初步排除他殺　外媒爆其為進修剛搬家

國際時尚圈驚傳噩耗！



年僅21歲的名模姬絲汀娜（Cristina Pérez Galcenco）2月3日被發現陳屍在西班牙馬拉加（Málaga），經初步調查，死因疑似是「自然死亡」。她出身體育世家，父親是西班牙前職業足球員、傳奇門將拿祖（Nacho Pérez）。面對時尚新星驟逝，讓家屬與各界悲痛不已。

姬絲汀娜Cristina Pérez Galcenco（Instagram@pasarelacampoamor）

更多姬絲汀娜Cristina Pérez Galcenco的相片：

+ 14

21歲名模驟逝 疑「自然死亡」陳屍家中

綜合外媒報導，姬絲汀娜近期為了參加進修課程，搬到馬拉加居住。沒想到卻在週二（2月3日）被人發現陳屍家中，由於現場並未發現打鬥痕跡或有外力介入跡象，儘管她年紀輕輕，但警方初步調查推測，死因極可能是「自然死亡」，但相關驗屍報告與調查細節仍未完全公開。

姬絲汀娜出生在蘭薩羅特島（Lanzarote），隨後與家人定居於阿斯圖里亞斯（Asturies）。由於父親是運動員，母親也是模特兒，擁有優良基因的她，自幼身高出眾，從小兼顧學業與韻律體操，並在家人的支持下轉戰時尚圈。

14歲出道征戰4大時裝周 夢想成為「維密天使」

姬絲汀娜在14歲的時候，便在奧維耶多（Oviedo）的坎波阿莫爾劇院（Campoamor Theater）首次登台走秀，開啟職業生涯。短短幾年，她的足跡遍布馬德里、米蘭、巴黎、倫敦等國際時裝周，甚至曾在中國工作一段時間。

在其職業生涯中，姬絲汀娜履歷亮眼，不僅曾在馬德里賓士時裝周為設計師Isabel Sanchís走秀，更參與過Louis Vuitton與Versace的展售會，並為快時尚品牌Stradivarius拍過型錄。據悉，她生前的最大夢想，是成為「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）的天使超模。

姬絲汀娜過世後，曾與她合作的坎波阿莫爾時裝秀隨即在IG發布她身穿桃紅色禮服的走秀照，並以白鴿符號致哀。知名髮型師曼努埃爾（Manuel Mon）也發文悼念：

除了鏡頭前的才華，我們會永遠記得她的甜美、專業，以及她為每件作品注入生命力的獨特方式。

家屬低調處理後事，姬絲汀娜的靈堂設於阿斯土利亞的Puente Nora殯儀館，並定於當地時間2月7日在盧戈內斯（Lugones）的聖費利克斯教區教堂舉行喪禮，親友將陪她走完人生最後一程。

延伸閱讀：《ELLE》日本名模古谷惠大腸癌病逝 勇敢抗癌多年 最後貼文曝光

+ 6

延伸閱讀：

《豆腐媽媽》爆工安危機！苗可麗吐八點檔拍攝實情

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】