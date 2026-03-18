荷里活資深男星馬特克拉克（Matt Clark）驚傳辭世，享壽89歲。



家屬證實，他已於3月15日在美國德州家中過世，死因為先前背部手術引發的併發症。消息曝光後震驚影壇，也讓不少影迷感到不捨。

馬特克拉克Matt Clark（電影《血洒北城The Great Northfield Minnesota Raid》劇照）

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Matt Clark長年活躍於影視圈，被許多觀眾視為荷里活經典「綠葉演員」。他曾在經典科幻電影《回到未來3》中飾演舊西部酒保，也在多部西部與動作題材作品中留下深刻演出。

自1960年代起投身演藝圈的他，特別擅長西部片類型，曾參與多部相關作品，並與多位影壇巨星同台合作，包括奇連伊士活（Clint Eastwood）、尊榮（John Wayne）、保羅紐曼（Paul Newman）等人，是當年西部片盛行時期的重要面孔之一。

除了電影作品外，馬特克拉克Matt Clark在電視圈同樣相當活躍，曾參演多部經典影集，戲路廣泛。雖然多半飾演配角，但他總能把角色詮釋得鮮明立體，橫跨數十年的演藝生涯仍持續活躍。

家人也透露，馬特克拉克Matt Clark生前常被形容為「演員中的演員」，對表演始終充滿熱情且態度敬業，但對名氣並不特別追求。與其追逐成名，他更看重與專業夥伴合作，以及與家人相處的時光。

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