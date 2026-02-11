韓國演技派男星驚傳離世　享年40歲　生前最後貼文還在悼念張國榮

韓國演藝圈11日傳出令人心碎的噩耗。曾在熱門韓劇《我唯一的守護者》中飾演「王伊陸」一角，並在《好好長大的女兒荷娜》展現精湛演技的實力派男星鄭恩宇（本名鄭東鎮），驚傳於11日不幸離世，享年40歲。消息一出，隨即震驚韓國與台灣影視圈。



根據韓媒《MHN스포츠》等多家媒體報導，鄭恩宇於11日撒手人寰。其靈堂目前設置於新高麗醫院殯儀館特2號室。家屬預計將於2月13日中午12點舉行出殯儀式，隨後將長眠於碧帝昇華園。目前家屬尚未對外詳細說明確切死因，正低調處理後事。

演技派男星鄭恩宇驚傳於11日不幸離世，享年40歲。（IG@eun_woo109）

鄭恩宇大學就讀東國大學演劇電影學科，是不折不扣的科班出身演員。他在2006年以KBS青春劇《Sharp 3》（玉琳成長日記3）正式踏入演藝圈，憑藉著高挑身材與帥氣外型受到關注。2011年，他在SBS電視劇《太陽的新娘》中飾演主角「崔鎮赫」，打開知名度。

鄭恩宇的演藝生涯中，2012年是其備受肯定的一年。他接連出演了《五指》、《陌生人》以及深受婆媽喜愛的《好好長大的女兒荷娜》等多部高收視作品，並拿下當年SBS演技大賞新星獎（新人獎）。隔年，他再次以優異的演技實力，奪下SBS演技大賞短幕劇部門的特別演技獎，演技實力有目共睹。

除了早期作品，鄭恩宇在2015年的日劇《歸來的黃金福》以及KBS週末劇《我唯一的守護者》中也有亮眼表現，演活了個性鮮明的角色，但他在2021年演出電影《記憶：操縱殺人》後便較少推出新作品，未料該片竟成為他的影壇遺作。

回顧鄭恩宇過去接受媒體採訪時，曾展現出對演戲的純粹熱忱。他感性表示，自己從龍套、配角一路拚到主角，雖然沒有在極年輕時就大紅大紫，但他並不遺憾，反而認為若過早追求名利，或許就無法體會現在這種單純演戲的幸福。

鄭恩宇生前最後一篇貼文還在悼念張國榮。（IG@eun_woo109）

而令粉絲鼻酸的是，他曾許下心願：

我想成為一名讓觀眾偶爾想起時，會覺得很懷念、很感謝的演員。

卻在40歲正值壯年撒手人寰。

